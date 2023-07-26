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社會 社會焦點 保障人權

保母慘遭彫博公審「含冤2年」還她清白　現況曝光

記者林彥臣／綜合報導

高雄刺青師彫博前年將11個月大的女兒，託付給蔡姓保母照料，孩子卻因頭部重創死亡，事件經過網紅鳳梨（吳泓逸）披露之後，一群人跑到保母家灑冥紙、丟雞蛋洩憤，甚至動手毆打保母。全案經檢方調查2年後，案情大逆轉，保母獲不起訴處分，指向彫博疑似染毒，導致女兒喪命。儘管保母含冤2年終於獲得清白，但她在這段期間因為丟了工作，必須擔任清潔工才能貼補家用。

全案發生在2021年10月13日，在刺青界小有名氣的彫博將女嬰託付給高雄仁武區有合格執照的蔡姓保母照料，怎料僅短短2天，孩子頭部就遭到重創，經送醫搶救後仍宣告無效死亡，彫博透過好友網紅鳳梨發聲，指控保母虐嬰致死，全案曝光後引起社會輿論譁然。

▲▼鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蔡姓保母家之前還遭到網友撒冥紙、砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

在案發第一時間，即有一群男女前往保母家撒冥紙、丟雞蛋，經警方到場對空鳴槍後才制止，並將涉案的21人帶回偵辦。

後來網路上又瘋傳另段保母遭私刑影片，一名黑衣男子突然動手賞巴掌，隨後保母更數次被推倒在地，甚至遭踹。在影片曝光後，彫博也承認，「動手的人是我」。

橋頭地檢署檢察官在偵辦過程中，採集了蔡姓保母、吳姓丈夫毛髮檢驗，發現兩人並無K他命反應，擴大偵辦後，在去年1月14日採集蔡男最長的頭髮送驗，卻檢出K他命反應，檢方依採檢時間回推，研判案發當時蔡男仍有施用K他命。

檢方研判，因蔡女、吳男兩人體內都無K他命殘留，排除女嬰在保母家中吸入毒煙，加上蔡姓生父被驗出有吸毒，因此研判女嬰應是在家中吸入K他命毒煙，才會造成體內驗出K他命反應。

檢方在偵辦後於今年6月將蔡姓保母、吳姓丈夫處分不起訴，而蔡姓生父涉嫌過失致死、使未成年施用毒品的部分則另案偵辦中。

蔡姓保母重獲清白之後，也期盼能夠恢復保母執照，但社會局強調，當時做出的裁定是有所依據，孩子在保母家跌倒撞地是事實，在照顧上確實有疏失，因此當時才會做出廢照的行政處分，目前社會局傾向維持當時做出的處份。

根據《三立新聞》報導，委任律師洪永志透露，遭撤銷執照的她，現在只能擔任清潔工，蔡姓保母因為喜歡小孩，是擁有合格執照的優良保母，儘管受到誤會、攻擊，仍然一心希望能回到自己心愛的工作崗位上，希望社會局能夠撤銷行政處分，讓她能夠重新擔任保母。


 

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