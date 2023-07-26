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快訊／「疑沒聽到鳴笛聲」賓士新手載2歲兒遭救護車撞上　3傷送醫

記者許權毅、鄧木卿、游瓊華／台中報導

颱風夜前不寧靜！台中市晚間傳出一起救護車與賓士車擦撞意外，一輛車上載有癌症病患的救護車沿北屯路行駛時，和一名35歲婦人駕駛的賓士車發生車禍，造成救護車、賓士車兩輛車車頭都半毀，所幸救護車上傷患暫無大礙，生命徵象穩定，由消防局另派遣救護車，把癌症病患、賓士車女駕駛跟車上2歲兒子通通送往中國附醫救治。

▲台中救護車挨撞。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中救護車在執行救護勤務時，與一輛賓士車發生擦撞。（圖／記者許權毅翻攝）

▲救護車撞賓士車。（圖／記者許權毅攝）

▲賓士車後方貼有新手駕駛標語，晚間女駕駛疑似沒有聽到救護車鳴笛聲，經過路口時遭救護車撞上。（圖／記者許權毅攝）

挨撞的賓士車據悉已買了5年，車尾還貼著「新手龜速」標語。女駕駛先生聽聞消息趕到現場，透露晚上由太太載著小孩返家途中，沿著進化北路往太平方向，剛好綠燈前進，疑似沒聽到救護車聲音，被救護車攔腰被撞上，傷勢都還好、有意識。

▲救護車撞賓士車。（圖／記者許權毅攝）

▲救護車前方保險桿整個掉落，可見撞擊力道之大。（圖／記者許權毅攝）

警方調查，整起事故發生在晚間9點鐘，頭家厝91救護車載著一名60歲、男性癌症病患要送往中國附醫途中，與賓士車發生車禍，後續由北屯91載送原頭家厝91車上患者至中國附醫救治，癌症病患意識清楚、生命徵象穩定。另外，賓士車女駕駛及車上2歲男童也送往中國附醫救治，相關肇事責任後續由警方調查中。

▲救護車撞賓士車。（圖／記者許權毅攝）

▲救護車撞賓士車。（圖／記者許權毅攝）

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