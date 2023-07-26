全台停班停課一覽！7縣市放颱風假　15縣市正常上班課

▲杜蘇芮颱風持續影響全台各縣市，27日是否停班停課，受到許多民眾關注。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

受到杜蘇芮颱風颱風影響，全台各縣市出現了不同的風雨狀況，其中東半部、恆春半島受到影響較深，26日入夜後雨勢將愈來愈強。《東森新媒體ETtoday》對此隨時更新全台各縣市停班停課狀況，讓您一次就能看清楚。

基隆市：27日正常上班上課。

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台北市：27日正常上班上課。

新北市：27日正常上班上課。

桃園市：27日正常上班上課。

新竹市：27日正常上班上課。

新竹縣：27日正常上班上課。

苗栗縣：27日正常上班上課。

台中市：27日正常上班上課。

彰化縣：27日正常上班上課。

南投縣：27日正常上班上課。

雲林縣：27日正常上班上課。

嘉義市：27日正常上班上課。

嘉義縣：27日正常上班上課。

台南市：27日停止上班上課。

高雄市：桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區26日晚間6點起停止上班上課、其餘地區正常上班上課，27日風雨達標，停止上班上課。

屏東縣：恆春半島、琉球鄉26日晚間6點起停止上班上課，27日因為雨量、風勢達標，宣布停止上班上課。

宜蘭縣：佛光大學26日下午2點30分開始停班停課，27日則正常上班上課。

花蓮縣：27日因為雨量、風勢達標，停止上班上課。

台東縣：27日因為雨量、風勢達標，停止上班上課。

澎湖縣：27日停班停課。依據氣象局資料，明天將有9至11級強陣風，居民要嚴加戒備、以保護生命財產安全。

連江縣：27日正常上班上課。

金門縣：27日上午正常上班上課、下午停班停課。