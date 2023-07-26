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杜蘇芮逼近！明後2天恐暴雨狂炸　彰化防災中心一級開設

▲杜蘇芮颱風來襲彰化縣防災應變中心一級開設。（圖／彰化縣政府提供）

▲杜蘇芮颱風來襲彰化縣防災應變中心一級開設。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中央氣象局已於昨(25)日下午2時30分發布海上及陸上颱風警報，將雲林縣以南納入陸上警戒區，彰化縣防災應變中心今天升級為一級開設，各單位進駐彰化防災應變中心，由於颱風預估在明後2天影響較大，縣長王惠美請各單位做最完善準備，也請鄉親做好防颱工作，大家一起做好防颱準備，使颱風侵害降至最低。

彰化縣今天受到颱風影響，天氣悶熱下午部分地區已經下起毛毛細雨，彰化縣防災應變中心今天升級為一級開設，中午在消防局4樓舉行會議。

▲杜蘇芮颱風來襲彰化縣防災應變中心一級開設。（圖／彰化縣政府提供）

▲杜蘇芮颱風來襲彰化縣防災應變中心一級開設。

王惠美指出，中央氣象局目前針對11個縣市發布豪雨特報，雖然彰化縣雨勢目前不大，氣象局預估彰化縣強降雨時間約在周四及周五，請水資處與農田水利署彰化管理處一起加強防災的準備，並且留意河川沿岸情形，嚴防海水倒灌及淹水，要完成低窪地區沙包跟大型抽水機的設置。

為避免電力、電信、天然氣、自來水等民生設施中斷來影響民眾的作息，也請經綠處、工務處與台電、中華電信、欣彰、台水等公用事業單位，一起掌握可動用救災資源，妥為規劃災害應變對策。

▲杜蘇芮颱風來襲彰化縣防災應變中心一級開設。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美強調，彰化縣已公告彰化縣內警戒區域，包括危險水域、土石流區域，以及漁港漁船，請警察局跟海巡署第3岸巡隊，加強巡邏管制，嚴禁民眾出海作業以及遊憩，並針對烏溪、濁水溪檢漂流木，或遊戲的民眾進行勸導，必要的時候予以強制驅離，請水利署第四河川局跟水資處密切監控，發布警戒水位警報並進行相關因應作為。

▲杜蘇芮颱風來襲彰化縣防災應變中心一級開設。（圖／彰化縣政府提供）

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