杜蘇芮逼近！花蓮知卡宣戲水公園休園　東大門夜市暫停營業

▲▼花蓮知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動26日下午2點起休園。（圖／記者王靜雪兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

颱風杜蘇芮逼近，中央氣象局發布海上陸上警報，花蓮縣目前為大豪雨地區，知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動26日下午2點起休園；另外東大門國際觀光夜市也於26日起暫停營業，花蓮縣長徐榛蔚指示農業處持續加強防颱整備工作，並呼籲遊客注意安全。

處長陳淑雯表示，暑期限定親水活動知卡宣公園人氣不減，25日入園人數仍超過2,700人，25日園區戲水活動結束後同步將園區帳篷，救生員雨傘等視情況收置妥當及固定作業，休園基準依據中央氣象局發布相關警訊啟動休園防颱，確保遊客安全。

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處長陳淑雯再次呼籲，民眾在戲水活動時，如遇打雷閃電請務必配合園區廣播、救生員及工作人員引導離開水池，並於打雷閃電狀況解除且專業人員評估為可入池狀態，再依照園區廣播及救生員哨音進行戲水活動，過程中請勿慌張推擠，確保自身安全!

休園防颱後，實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，確保遊客園區安全，請大家持續關注知卡宣綠森林親水公園粉絲專頁，瞭解最新資訊！

▲花蓮東大門夜市因應杜蘇芮颱風來襲於26日起暫停營業。

陳淑雯說，本週六日（7/29-30）限定園區消費滿300元，可於種子圖書館兌換吉安農會生產的鮮果冰棒，每天限量200名。同時，本週六（7/29）六知卡宣公園樟樹林下，辦理7月期間限定的「種夏野餐快閃市集」第二場活動，特別邀請花東地區的特色餐車擺攤，讓民眾可以自由選擇要坐在草地上曬太陽，還是在樹蔭下吹著涼風，與大地零距離接觸享用美食，渡過愉快悠閒的週末午後時光。相關活動將觀察颱風動態滾動式調整。

相關問題歡迎洽詢農業處農村景觀科 03-8233575。

夜市恢復營業資訊請參閱以下網站:

花蓮東大門國際觀光夜市粉絲團

https://www.facebook.com/HLtourdpt?mibextid=LQQJ4d。

東大門夜市恢復營業日期將另於花蓮東大門國際觀光夜市粉絲團及IG公告。