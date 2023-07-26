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杜蘇芮10級風暴風圈「完美閃過台灣」！專家PO一圖　網驚：神秘力量

▲▼吳聖宇分享颱風預報路徑，核心最強風雨區完美閃過台灣陸地。（圖／翻攝自粉專「天氣職人-吳聖宇」）

▲吳聖宇分享今上午颱風預報路徑，核心最強風雨區完美閃過台灣陸地。（圖／翻攝自粉專「天氣職人-吳聖宇」）

記者張乃文／綜合報導

颱風杜蘇芮持續進逼，中央氣象局已經發布陸上、海上颱風警報，且颱風暴風圈已於下午3點正式碰觸到恆春半島的陸地。不過，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇也貼出一張圖指出，杜蘇芮颱風核心最強風雨區「完美閃過」台灣陸地。

氣象局資訊顯示，目前颱風強度巔峰已過去，正逐漸減弱，但也正是觸碰恆春半島陸地。吳聖宇則在臉書分享一張照片，根據中央氣象局今早11點半的預報路徑，颱風核心最強風雨區「完美閃過」台灣陸地。網友更留言表示「結界啊結界」、「果然有股神秘的力量在驅使中」。

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對於颱風最新動態，氣象局說明，颱風暴風圈已於今(26)天下午3點正式碰觸到恆春半島的陸地，陸上警戒範圍包括雲林、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、屏東、恆春半島、澎湖；海上警戒範圍包括巴士海峽、臺灣東南部海面、臺灣東北部海面、臺灣海峽、東沙島等，應嚴加戒備。

氣象局預報員劉宇其表示，今晚到明晨東半部、恆春半島降雨最明顯，西半部山區、南部、北部有間歇性雨勢，明日颱風移動到台灣西南方的海面上，南部、澎湖、金門的雨勢都會轉大。

劉宇其提醒，今晚到明天台東、恆春半島持續有強風豪雨，宜花同樣要注意豪雨不斷，北部、馬祖則因地形影響有強陣風，尤其台北盆地內強風明顯，南部、澎湖、金門在明天白天起風雨會依序增強，中部影響雖較小，但若颱風更接近，也會有間歇性雨勢。另有預報顯示，颱風接近的過程中更靠近陸地，風雨可能更劇烈。

▲▼杜蘇芮暴風圈下午15時已觸陸 。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮暴風圈下午15時已觸陸 。（圖／氣象局）

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