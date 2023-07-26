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侵台「4大怪颱」之一！中颱韋恩活23天　狂掀屋頂、大淹水超慘

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲氣象達人彭啟明曾貼出韋恩颱風路徑圖，稱其怪颱。（圖／翻攝彭啟明臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

颱風路徑難以捉摸，這次杜蘇芮颱風來襲，從原本可能「穿心」又南偏，且走得有些搖搖擺擺，相關話題引發議論。就有網友想起37年前的「韋恩颱風」，「這個颱風根本就是子龍轉世」，因超怪路徑被氣象局列為「侵台四大怪颱」之一，貼文則釣出過來人曝光慘況。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「1986 韋恩颱風有誰經歷過？」分享當年韋恩路徑圖，「傳說這個颱風根本就是子龍轉世，濁水溪上岸後宜蘭出，吸足水分再回轉襲擊墾丁，還跑去巴士海峽打轉。」

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據了解，韋恩颱風是侵台颱風中最長壽的，在過程中登陸台灣兩次，共發3次海上陸上颱風警報，8月16日生成，9月7日結束，生命期23天。奇特的是，韋恩曾一度在熱帶洋面上減弱為熱帶低氣壓，其後起死回生，再度發展成為颱風

因路徑詭譎，韋恩也被氣象局列為「侵台四大怪颱」，另外三個則是1991年的耐特颱風、2001年的納莉颱風和2012年的天秤颱風。在台灣氣象史上，韋恩是中台灣歷年來，首例創下直接侵襲彰雲一帶紀錄的颱風，造成當地繼1959年的八七水災之後最為慘重的災情。

貼文釣出過來人透露慘況，「老家在登陸點附近，據說那時好多人家屋頂都沒了」、「那次從西部進入中南部，災情慘重，第一次看到老三台聯合辦賑災晚會，很難想像如果沒中央山脈，台灣會遭遇多少毀滅性強颱，那時颱風來會停電」、「是直撃西部的強烈颱風，一堆人屋頂都沒了」、「濁水溪登陸，經歷過颱風眼，很神奇，大風大雨，後無風無雨天氣晴，又大風大雨。」

另外，還有一票「屋頂受災戶」現身，「彰化外婆家的屋頂快被吹走，全家緊急撤離」、「附近的鄰居都跑來我外婆家躲雨，因為鄰居家的屋頂都被吹跑，整個被掀翻」、「那時我（家）屋頂開洞、家裡淹水，那年我6歲。」

還有網友指出當時淹慘了，「老家的村子第一次街道水淹及膝」、「桃園淹水」、「我那時還很小，不過記得家裡淹水又停電」、「聽說當時北部淡水河海水倒灌，然後堤防因為限制新北側高度不能高過台北側，所以新北整個淹水淹到爆」、「有經歷過，台北市松山區淹水。」

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