首爾隨機殺人1死3傷！他「手持刀藏背」見情侶就砍　女逃命喊快關門

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾地鐵新林站4號出口昨（21）日下午爆發隨機殺人案，一名擁有多項暴力前科的33歲趙姓男子持刀向路上其他陌生男子們的頸部砍去，導致1名20多歲男子喪命、3名男子受傷，其中一人性命垂危，目擊者回憶當時驚險萬分的景象，路上行人不斷逃竄，現場監視器影像也跟著曝光。

根據《韓聯社》、《News1》，首爾特別市冠岳區新林站4號出口附近21日下午2時7分發生一起極為驚恐的隨機殺人案，趙男首先在長100公尺、寬4公尺的狹窄巷弄尋找目標犯案，從警方公開的監視器影像可以看到，他先是假裝碰撞對向走來的一對情侶，接著他旋即回頭、向20多歲陌生男子的後頸部揮砍數刀。

遭砍的男子嚇得往反方向逃跑，而趙姓男子又持刀尋找下一個犯案目標，他將持刀的雙手置於後背。

民眾報案後，警方於下午2時11分抵達案發現場，並在附近一處停車場發現趙男的蹤跡，最後警方在對面運動中心前方的樓梯以電擊槍制伏趙男，警方在經過8至9分鐘的勸說，才於下午2時20分將之以現行犯逮捕。目擊者回憶，趙男被逮前曾不斷喊著「我不想活了」，之後才放下刀具、不做任何抵抗。

▲▼地鐵新林站4號出口附近爆發隨機殺人案，現場血跡斑斑。（圖／CFP）

警方調查後發現，趙南曾擁有3項前科、14次被移法院少年部的紀錄，目前處於待業狀態，他會定期往返仁川廣域市的住處和首爾特別市衿川區的祖母家，就連作案當天也有回去過祖母家，而趙男犯案前和死亡、輕重傷的4名男子互不認識。

隨後，警方針對趙男實施毒品檢測，檢測結果呈現陰性，初步排除吸毒所造成的精神恍惚而導致犯案的原因，目前將會送往國立科學搜查研究院進行詳細分析。

在新林站商圈經營塔羅牌咖啡廳的58歲黃姓民眾表示，「外頭傳來淒厲的慘叫聲，往外頭一看，才驚覺有男子持刀向另名男子揮舞，兩人在巷弄展開追逐戰。其中有2名高中生哭著跑進來，要求立刻把門鎖上。」

另名要求匿名的超市員工則回憶，「下午2時10分左右，有一名年輕女性慌張地跑進來，大喊要求把門關上。那時我可能快嚇瘋了，不管她是不是亂喊，先把門關上再說，結果看到好幾個人往運動中心的方向跑去。」

▲一名20多歲年輕男性在首爾地鐵新林洞站4號出口附近遭遇隨機殺人死亡，民眾22日在現場持白菊哀悼。（圖／路透）

這起隨機殺人案不僅造成現場目擊者恐慌，就連附近商家也擔憂新林洞淪為「第二個梨泰院」，認為短時間內業績應該會受隨機殺人案影響，因為當天就有店家業績減少3分之1，不過現場從今（22）日上午8時起已經湧入不少市民獻上白色菊花、追悼罹難的20多歲男子，甚至還有人在現場擺起矮桌，桌上擺著供奉給罹難者的酒、飲料等。

牆壁則貼著100多張小紙條，內容寫著，「對於無法守護你感到抱歉」、「在心情非常雜亂的情況下前來哀悼，死因真的太冤了」、「期盼在夢裡能迎來安全的大韓民國」，民眾唸完哀悼紙條後又紅了眼眶。

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