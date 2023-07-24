勇猛女徒手猛推歹徒　從隨機殺人犯「救出男伴」！監視器畫面曝光

▲33歲趙姓男性嫌犯，18日下午在首爾市冠岳區新林洞犯下隨機殺人案，導致1死3傷。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾地鐵新林站4號出口21日下午爆發隨機殺人案，擁有多項暴力前科的33歲趙姓男子瞄準同性犯案，持刀向其他陌生男子頸部砍去，導致1人死亡、3人重傷。監視器影像曝光，一名勇敢、擁有堅決果敢行動力的女性奮力將趙嫌徒手往外推，驚險救下身旁男子一命。

至於年僅20多歲的死者，雖擁有悲慘、令人感到心酸的身世，卻仍積極正取努力奮鬥、一手養大唯一的弟弟，如今弟弟失去唯一的依靠。

▼趙男在首爾新林洞犯下隨機殺人，監視器畫面跟著曝光。

根據韓媒《MBC News》，趙姓男嫌21日下午在首爾特別市冠岳區新林洞地鐵新林站4號出口附近隨機殺人，監視器畫面錄下驚險的打鬥過程，當時趙男假裝不小心和對向的一對男女情侶相撞，雙方擦肩而過，豈料趙男卻突然轉身、持刀朝該名陌生男子砍下去，男性遭襲擊後暈厥倒地。

正當趙男準備二度靠近該名遭砍的陌生男子時，男子身旁的女子則奮力將趙男往外推，導致趙男頓時往後跌了個踉蹌，趁著趙男跌倒的瞬間，女子旋即帶著男子逃離事發現場，儘管趙男一度想追上去，最後卻停下腳步。

不過這起事件也造成年僅20多歲的男子A某慘死，成為唯一的罹難者。某名自稱是A某堂兄弟姊妹的金姓網友向國會國民同意請願網站發文，為親戚A某的死喊冤，認為趙男根本錯殺毫無一面之緣的好人，還導致A某的弟弟失去唯一的哥哥。

▲首爾新林洞爆發隨機殺人案，現場血跡斑斑。（圖／CFP）

金姓網友表示，其實罹難的A某生前相當乖巧懂事，即便大學修能考試（高三大學入學考試，相當於台灣的學測）已經在倒數，仍然得負責守在癌末媽媽的病榻前，在考試3天前經歷和母親的生離死別，不僅得擔起「家長」責任親自手在靈堂前，還得安慰就讀中學的弟弟。

網友透露，A某的父親長期在國外做生意，然而事業卻並非一帆風順，因此A某得不眠不休、半工半讀，才能賺取並負擔學費和生活費，A某透過努力成功考取位於首爾的大學，最後A某還擔任學生會長，是該屆模範生。

金姓網友補充，然而A某從2019年起身體病況急轉直下，罹患一種不易止血的疾病，即便如此A某仍試圖透過每天努力運動來維持身體健康，就連7月21日事發當天，也是打探月租更便宜的套房，才會前往平常根本不會經過的新林洞，豈料卻遭遇憾事。

金姓網友呼籲司法當局，應該將趙男處以極刑，還給罹難者一個公道。

▲民眾22日前往現場，獻上白色菊花表示哀悼。（圖／路透）

據悉，針對警方關於犯案動機的提問，趙男竟然冷血表示，「我是一個毫無用處的爛人，我的一生過得非常不幸，因此我也希望其他人能夠和我一樣，嚐盡過著悲慘人生的滋味，我怒氣沖天，才會犯下此案。以前曾幾次和好友去新林洞附近喝酒，我知道那裡很多人，所以才選擇在那犯案。」

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