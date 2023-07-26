韓國UNIQLO喊漲！不堪國際原物料、運費成本增加　最大漲幅逼近3成

▲南韓Uniqlo決定調整商品價格，平均單件調漲1至2萬韓元。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本知名快時尚服飾品牌優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷曾於2周前發布預測稱，2023財年（截至2023年8月）合併營業利潤可望比上個財年增加24%、達到3700億日圓，創下歷年來的最高紀錄，這與中國市場恢復需求有關。不過，受到全球物價上漲等影響，Uniqlo決定調漲在南韓的商品售價，最大漲幅逼近29%。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓時尚服飾業界人士今（26）日透露，Uniqlo最近陸續調漲在南韓販售商品的價格，包括Blouson夾克、針織毛衣開襟衫等，其中光是男裝MA-1飛行外套的單件售價就從6萬9900韓元（約新台幣1631元）調漲至8萬9900韓元（約新台幣2125元），漲幅達到28.6%。

至於超輕型薄羽絨外套則從原本的6萬9900韓元（約新台幣1652元）上漲至7萬9900韓元（約新台幣1889元），漲幅為14.3%；而針織毛衣開襟衫則從原本的3萬9900韓元（約新台幣943元）上漲至4萬9900韓元（約新台幣1179元），漲幅為14.3%。

平均單項商品的漲幅為1至2萬韓元。

負責在南韓經營Uniqlo品牌的迅銷南韓分公司FRL KOREA相關人士表示，「考量到國際原物料、物流費用、運送費用等價格持續不斷上漲，加上最近物價急速上漲，導致賣場和諸多事業體的營運成本增加，使得我們不得不調整部份商品的售價。」

報導指出，隨著Uniqlo決定調漲在南韓境內販售商品的價格，業界預估ZARA、H&M等跨國時裝公司，以及8SECONDS、SPAO、Topten等南韓服裝品牌將會跟著市場步調調整商品價格。