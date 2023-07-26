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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣出口14年來最慘？　行政院駁斥：有刻意誤導之嫌

記者陳家祥／台北報導

有媒體報導指台灣經濟出口表現差，出口部分已連續10個月衰退、跌幅多在2成以上，創14年來最慘；工業生產指數「連13黑」，13年來最慘；外銷接單「連10黑」，13年來最慘。對此，行政院發言人林子倫26日表示，相關內容並未真實呈現台灣近年來經濟發展實際狀況，並有刻意誤導之嫌。

林子倫表示，2016年至2022年，台灣年均經濟成長率為3.4%，高於同期間全球年均經濟成長率2.9%，在2020到2022年的疫情期間，年均成長更超過4%，遠高於全球平均2.2%。同時，近3年來台灣的出口金額也持續增加，2022年增率達7.4%，出口金額4794億美元，創下歷史新高。

林子倫表示，與亞洲各國相比，台灣2022年人均GDP達32,643美元，為全球經濟體中第35名，亞洲排名第4，更首度超越韓國。2016年至2022年平均GDP成長率也達3.4%，高於新加坡的3.0%、韓國的2.4%、香港的0.4%、日本的0.2%，在亞洲地區表現亮眼。

林子倫表示，2023年全球景氣受通膨與升息影響，上半年經濟表現疲軟，產業持續調整庫存，加上因過去三年台灣經濟表現快速成長，墊高基期，使台灣上半年出口出現負成長的情況。

林子倫說，政府會繼續推升經濟動能，包含投資台灣3大方案已突破新台幣2兆元並持續成長中，並且全力協助AI人工智慧、高效能運算資料中心以及車用電子等高端商機產業，可望提升下半年出口動能，民間消費也持續復甦，支撐餐飲、觀光、服務等內需，整體景氣與經濟成長預計於下半年能趨穩恢復。

一例一休,貨櫃減少,假日停工休息（圖／記者林世文攝）

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