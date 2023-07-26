▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前直接點名台北市立委參選人羅智強曾稱「政黨輪替大聯盟」是傷害黨內士氣，更遭質疑律師陳長文所寫的「侯應發起政黨輪替大聯盟」是羅叫他寫的。羅智強今（26日）上午強調已經鄭重回覆金「文章不是我寫」。不過，侯辦下午回應，金溥聰並沒有接到任何相關訊息的回覆。雙方說法似乎有出入。

羅智強日前提出「政黨輪替大聯盟」，昨日被金溥聰點名「看不起」，又被名嘴郭正亮爆料羅智強替陳長文撰文批評金溥聰。羅智強今日澄清文章非他所寫，並透露侯辦發言人黃子哲告訴郭正亮，文章是羅智強所寫，金也託友人問羅陳長文文章之事，他也已回覆不是自己所寫，他不解為何黃子哲還去欺騙郭正亮。

對此，侯友宜競辦發言人王敏旭表示，針對羅智強稱已託人向金回覆，否認陳長文律師之文章係由羅所寫一事，經向金溥聰查證，金並沒有接到任何相關訊息的回覆。

王敏旭接著說，至於黃子哲與郭正亮通電話，所談內容主要是釐清有關郭正亮在節目上提及金去電一事。並在談到有關「政黨輪替大聯盟」議題時，順帶論及關於陳長文文章，是否為羅智強所寫，外界質疑之聲甚多。

王敏旭強調，侯友宜已於7月23日經國民黨全代會確認通過徵召參選總統的提名，侯友宜一定會盡全力爭取所有理念相同的力量，大家應該齊心齊力，為中華民國打贏這場關鍵戰役。