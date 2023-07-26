▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

曾經在馬政府時期擔任陸委會副主委的張顯耀，今（26）日接受網路直播節目專訪時，針對國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰近日砲火四射的言行，呼籲金不要拿刀對向黨內同志，幫侯友宜得罪人，也不要混淆自己的角色，因為現在侯友宜聲音愈來愈小，競辦執行長卻愈來愈大，好像金溥聰才是總統參選人；且張也說，金溥聰認為國民黨不可能在總統大選中只當副手，這完全錯了，以國民黨目前的情況，已經不是唯我獨尊的時代。

張顯耀直言，在這場選戰中，金溥聰只是侯友宜的執行長，不需要擺出那麼大的官威，也無權以黨紀處分立委參選人，應該幫侯友宜多交朋友、廣結善緣，邀請藍營戰將回來幫忙打選戰，而且這場選舉並非國民黨可以獨立勝選，必須整合前鴻海董事長郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲。

談到金溥聰曾是前總統馬英九的「影武者」，張顯耀指出，自己其實透過很多管道了解，金溥聰早已離開馬英九，馬英九對金溥聰也不像過去一般信任，今天侯友宜會找金溥聰幫忙，應該是別人介紹；張相信侯友宜不認識、也不了解金溥聰，因此希望金溥聰既然擔任侯競辦執行長，就該放下來，因為這個角色不是國民黨秘書長，也不是國安會秘書長，不要拿著刀對向黨內同志，幫侯友宜得罪人。

至於侯友宜民調始終維持老三，張顯耀分析，這是因為政治判斷能力與經驗很欠缺，大家希望聽總統參選人談國政，但侯友宜卻都只說警政、治安問題，讓民眾覺得很冷，反觀郭台銘的造勢場合，民眾都是自動自發過來。

張顯耀也說，許多基層民眾坦言，只要郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲合在一起，支持度會比郭、柯個人還要高，如果郭願意支持柯，或郭、柯兩人合作，就會帶動國民黨支持者跑到柯文哲這一邊。