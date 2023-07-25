楊植斗開酸蔡英文「確診是不想勘災」！王必勝憂：摔到頭還沒好？

▲楊植斗去年拜票時，不慎從行動式演講台後仰摔倒，頭部著地。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者閔文昱／綜合報導

蔡英文總統25日在臉書上表示，自己新冠快篩陽性確診，目前症狀輕微，已取消下午公開行程，不料卻遭國民黨議員楊植斗質疑，確診是因不想去勘災而已，引起軒然大波。對此，前疫情指揮中心指揮官、衛福部次長王必勝也在楊植斗臉書重提他過去曾摔傷到頭頸一事，留言「上次摔到頭沒有好嗎？」酸度破表。

蔡英文突然傳出確診，取消了午後的幾個行程，並要求行政院長陳建仁注意颱風防災狀況，多位民意代表在該臉書貼文下方留言，要蔡英文早日康復。不過，北市議員楊植斗則酸，颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已。

▲總統蔡英文25日確診。（圖／記者黃克翔攝）

楊植斗事後補充，當初疫情肆虐時，蔡政府口罩快篩疫苗一樣都沒有，還呼籲大家打高端符水，當初確診的人過世了這麼多，蔡英文也沒道過歉，而蔡英文早不確診、晚不確診、即將要嚴陣以待面對颱風時就確診，「反正蔡英文不想勘災，不食人間煙火也不是新聞了，合理懷疑一下也是剛好吧？」

此言一出，隨即引發譁然，網友們紛紛灌爆楊植斗臉書，痛批「有夠低端的發言」、「真正是悲哀，政治人物講這種話」、「就你這種水準，也配當議員」，就連衛福部次長王必勝也在留言區重提楊植斗去年九合一選舉時，不慎從行動式演講箱上後仰摔下撞傷頭頸一事，大酸「上次摔到頭沒有好嗎？」

▲王必勝留言酸爆楊植斗。（圖／翻攝自Facebook／楊植斗）

面對各方砲火，楊植斗25日晚間又再度發文，表示向蔡英文總統致歉，祝蔡總統早日康復，並透露有接到一位前輩的電話，「他對我說，即便是我們不喜歡的蔡英文，也不該拿她的身體健康作文章，蔡英文確診了，我們就該祝福她早日康復。」

楊植斗指出，前輩說的有道理，「我之前發文時思慮不周，對蔡英文總統有所冒犯，在此鄭重道歉，也保證以後不會再拿別人的身體健康作文章。」