疫情救援包機1趟30萬！　越南最貪官「收賄5600萬」遭檢求處死刑

▲疫情期間的越南胡志明市的新山國際機場。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者陳家倫河內18日專電

越南在COVID-19疫情期間籌辦救援包機接返海外公民，但大批官員藉此索賄，迫使民眾回國費用大增。越南近日審理此案，受賄金額最多的前衛生部官員范中堅被求處死刑。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間一度鎖國防疫，並以救援包機接返滯留海外的數十萬越南公民，未料大批官員向業者索賄，以致民眾回國費用被拉抬到「天價」。有被害人泣訴，自美國回越南花了近新台幣30萬元。

越通社（VNA）報導，河內市人民法院11日展開審理這起案件，檢察院代表17日在一審辯論階段發表公訴詞，針對54名被告提出量刑建議，其中錢收最多的越南衛生部副部長前秘書范中堅（Pham Trung Kien）被求處死刑。

Of the defendants, Pham Trung Kien, former secretary of a deputy minister of health, faces capital punishment for taking 253 bribes at a total value of over VND42 billion (US$1.8 million), the highest among the accused.#Vietnam #News https://t.co/UdggO8FWrk — Tuoi Tre News (@VietNewsGateway) July 18, 2023

根據檢察院公訴詞，范中堅濫用職權，故意刁難參與救援包機的企業，迫使這些企業不得不另外支付費用。范中堅共受賄426億越南盾（約新台幣5600萬元），建議判處范中堅死刑。

檢察院並建議，對其餘20名涉嫌受賄的被告處以2年至20年不等的有期徒刑。警方調查顯示，包括范中堅在內的21名受賄官員共計從100多家籌辦救援包機的企業手上拿到1700億越南盾。

這些涉嫌受賄的官員包括前外交部副部長蘇英勇（To Anh Dung）、前外交部領事局局長阮氏香蘭（Nguyen Thi Huong Lan）及前領事局副局長杜黃松（Do Hoang Tung）、前公安部出入境管理局副局長陳文預（Tran Van Du）以及前出入境管理局官員武英俊（Vu Anh Tuan）等。

公訴詞指出，越南在疫情期間籌辦1000多趟救援包機，將在62個國家和地區滯留的20萬多名越南公民接回國，良好的人道主張卻被一些腐敗官員玷汙，影響人民群眾和國際社會的信任。

另外，涉嫌行賄的23名被告遭求處緩刑12個月至12年有期徒刑，其中許多人是企業代表；涉嫌濫用職權的4名被告遭求處2年至6年不等的有期徒刑。

涉嫌行賄掮客的4名被告遭求處2年至7年不等的有期徒刑；涉嫌侵占他人財產的2名被告遭求處15年至20年不等的有期徒刑。