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開LINE Pay呆站櫃台前超尷尬！神人教一招「2秒就打開」

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲LINE有許多方便的功能，其中LINE Pay能夠用的地方愈來愈多。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者柯振中／綜合報導

通訊軟體LINE的功能愈來愈多，其中LINE Pay的支付功能身受台灣民眾喜愛。不過，有許多人結帳時才會打開APP，導致呆站在櫃台前的情況時常發生，有神人為此教學了一招超方便的方式，只iPhone用戶，再將LINE更新到最新版，就能在3秒內打開結帳畫面，無疑方便了許多。

女網友「Diana小圓仔」在TikTok頻道上分享，平常若想打開LINE Pay，需要好幾個步驟、按下數個按鈕才能跳到結帳畫面，過程不但浪費時間，加上店員、後方顧客關注的目光，總會令人感到尷尬。

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▲LINE Pay搶攻解封出遊商機。（圖／LINE Pay提供）

▲許多人打開LINE Pay時會呆站在櫃台前，讓現場氣氛變得尷尬，有神人為此教學解決方式。（圖／LINE Pay提供）

對此，Diana小圓仔做了一集教學，只要是使用iPhone的用戶，並且將LINE應用程式更新到最新版，就能在3秒內成功打開LINE Pay，效率無疑提高了許多。

設定方法如下：

第一步：喚醒iPhone並將鎖定畫面解鎖。

第二步：長按鎖定畫面，進入設置模式，按下下方的「自訂」按鈕，並且選擇左邊的鎖定畫面。

第三步：點選自訂模式最下方的應用程式框框，下滑找到LINE的程式，點選後向左滑動，找到「LINE服務」的選項。

第四步：再點選一次應用程式框框裡的「LINE服務」，並且找到LINE Pay的選項，這樣一來就全部設定完成。

@diana0501y 教你如何兩秒打開line pay 而且不用解鎖螢幕就能快速結帳 #手機 #教學 #手機技巧 #隱藏功能 #iphone小技巧 #iphone #ios ♬ 原聲 - Diana小圓仔????

全部設置完以後，Diana小圓仔也再度實測了開啟LINE Pay的速度，就算使用臉部解鎖再開啟，也大約只要3秒左右，與先前相比無疑快了許多，實在相當方便。

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