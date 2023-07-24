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九族文化村慶祝37週年　7／27當天壽星免費入園

▲九族文化村慶祝37週年，7月27日生日壽星當天可享免費入園優惠。（圖／九族文化村提供，下同）

▲九族文化村慶祝37週年，7月27日生日壽星當天可享免費入園優惠。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

建村於1986年7月27日的九族文化村今年將慶祝37週年，園方特別邀請同一天生日的727壽星當天一起來慶生，提供免費入園的優惠，同時配合今年夏天「西班牙海岸涼一下」主題，推出「水立方」新遊憩區，即日起至8月底整個暑假期間門票特惠780元，並贈送日月潭纜車當日免費搭乘，遊客也可搭配台灣好行電子票半價優惠安排行程。

九族文化村表示，自推出西班牙海岸後，新穎完善的規劃、夏天的親水特質屢被網友喻為「台版迪士尼」；今年又再新增「水立方」戲水休憩區：「沖瘋親子戲水池」讓大小朋友都可泡在水中玩水，還有「噴泉迷宮」、「水戰金銀島」節目和「潑水擂台」遊戲，讓遊客享受不同的戲水樂趣。

▲九族文化村慶祝37週年，7月27日生日壽星當天可享免費入園優惠。（圖／九族文化村提供）

▲九族文化村慶祝37週年，7月27日生日壽星當天可享免費入園優惠。（圖／九族文化村提供）

其中暑假期間加碼演出的「水戰熱舞秀」，引進青春舞者帶來精采的「金銀島」舞劇表演，在西班牙水立方安排1天5場，不但將海上金銀島的故事搬上水立方舞台，遊客也被邀請加入潑水大戰、挑戰潑水遊戲。

▲九族文化村慶祝37週年，7月27日生日壽星當天可享免費入園優惠。（圖／九族文化村提供）

▲九族文化村慶祝37週年，7月27日生日壽星當天可享免費入園優惠。（圖／九族文化村提供）

園方表示，西班牙海岸的5大設施親水設施全年無休，包括60幾萬平方米的針葉森林打造清涼避暑的芬多精森林步道，日月潭面吹來的涼風與纜車迎風飛起，再加上精心規劃的水立方噴泉戲水廣場、親子戲水池和金銀島舞台組成的新場域，可在大樹下吃著沁涼剉冰、近距離觀賞「無敵艦隊」上的同伴從高樓上衝下來、瞪大眼睛鼻孔的驚悚畫面，是今年涼夏消暑的最佳新選擇。

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