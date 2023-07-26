穿短褲出門！男友嫌隨便「欠X」　妹子傻眼了

▲很多女生都會穿短褲出門。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近期天氣越來越熱，不少女生都是穿短褲出門。不過，近日卻有女網友發文表示，她穿著短褲，卻被男友說「欠X」，讓她很生氣，特別是路上明明就有很多女生都這樣穿，她根本沒有故意穿得很露！貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「穿短褲就是欠X？」為標題發文，提到她之前穿了一件短褲，結果男友看了卻說她「欠X」、隨便、暴露，讓她聽了很生氣。她也分享自己的穿衣風格，其實就是稍微長一點的上衣配上短褲，而衣服會把褲子蓋住。

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原PO直呼，有很多女生都這樣打扮，衣服會比較大件、蓋住屁股，實在不解男友怎麼可以這樣說？她只是很習慣這樣穿，沒有故意要穿得很露，但對方卻堅持其他男生看了會這麼想。

▲每個人的穿衣風格不同。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，引發網友討論，「你男友用詞非常粗俗沒禮貌」、「我覺得會講出這種話的男性打從心底不尊重女性」、「不喜歡另一半的穿著打扮，也不應該遣詞用字那麼粗俗、不尊重人，明明就可以委婉尊重人的好好表達」、「我男友也會這樣，然後他就變前男友了，有夠沒水準」。

也有女網友認為，「說真的有點，不只是短褲，而是你整個搭配起來就叫下身失蹤，就是會讓別人有『你好像沒穿褲子』的錯覺，不是嗎？」不過她也說，就算不認同這樣的穿衣風格，也不應該隨意批評，「拿欠X形容自己女朋友，很沒水準！」