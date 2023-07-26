中壢夜市玩遊戲！老闆譏「遲緩兒、眼睛有問題」他傻眼

▲原PO去逛中壢夜市，卻被遊戲攤老闆狂嗆。（示意圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「想開心玩遊戲，卻是哭著離開。」有網友日前去逛中壢夜市，在某個攤位花錢玩遊戲，過程中卻不斷被老闆嘲諷，像是玩得比較慢就被酸「是遲緩兒嗎？」沒打中氣球被說「眼睛有問題」，「從頭到尾都是開玩笑的語氣說話，似乎他跟我很熟一樣」，令原PO傻眼，「花錢玩遊戲要被罵，真是大開眼界。」

這位網友在Dcard發文，「中壢夜市小心這攤！」無奈表示，「花錢玩遊戲，卻被老闆說眼睛有問題、遲緩兒、打這樣還想拿娃娃」，花錢討罵挨，使他直呼大開眼界，並娓娓道出事情經過。當天他跟另外3位友人去逛夜市，「經過這家遊戲攤販時，因為我想玩，所以我停下了腳步，順便看一下他的獎品是什麼。」

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老闆起初熱情招呼「一局100，三局200（元）」，他跟友人打算各玩一局，但老闆建議再加100元，兩人就可以各玩兩局，殊不知原PO一個問題竟被開嗆，「我那時候說，『這樣一個人是多少？』老闆就一臉傻眼『你數學有問題嗎？』」

後來開始玩遊戲，他動作比較慢，老闆見朋友玩完了，就對他說「是遲緩兒嗎？」看到他有些子彈沒打中，還嘲諷「眼睛有問題」。後來，原PO玩完又被嗆，「最後我兩局都沒滿靶，但我不知道他們球數能不能累積，我就問老闆『這樣可以換娃娃嗎？』老闆就說『你打成這樣，還想換娃娃喔？』」

原PO遭遇讓不少人也傻眼，「射得好不好關他什麼事？幹嘛講那些話」、「我應該會笑笑的跟老闆說，我遲緩啦，我不會玩，但是我很會網路給人6星評價跟分享貼文」、「出來做生意還不好好講話是X小？不能拿到娃娃的話，反而是他賺欸」、「別理這種說話不過腦的人。」

話題則釣出別位苦主，「這間真的很……我跟朋友們去也被講過，是沒有到像原PO那麼誇張，我朋友玩的時候，他一直在旁邊說『快一點啦！沒那麼準啦！不用瞄那麼久吧？』過程中也像原PO說的一樣，都用開玩笑的語氣。選完娃娃直接走人，真的謝謝！我們不會再來了」、「這攤我每次經過就直接閃開，講話都很不客氣。」