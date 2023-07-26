高大成說中了！斷言鳳梨友愛女「虐死機率0」　真是惡父吸毒害的

▲鳳梨好友刺青師彫博的11個月大女兒疑遭保母虐死。（圖／翻攝自Facebook）



記者黃資真／高雄報導

知名刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒，遭保母虐待致死，全案被好友網紅鳳梨PO文才曝光，不料案情卻大逆轉，檢方查出是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡。而知名法醫高大成案發時，曾推斷女嬰為意外受傷，「虐待毆打機率是零」，和檢察官的調查結果完全相符。

回顧此案，2021年10月13日，彫博將女嬰託付給有合格執照的蔡姓保母照料，不料才短短2天，孩子就因頭部重創身亡，他透過好友網紅鳳梨發聲，全案曝光後引發社會譁然。

一票網友氣炸要替女嬰討公道，前往蔡姓保母家撒冥紙、丟雞蛋，經警方到場對空鳴槍後才制止，由於保母仍堅稱是女嬰自己摔倒撞到頭，彫博更直接找人動私刑，狂甩保母巴掌，數次將她推踹在地。

▲法醫高大成。（圖／資料照）



事發當時，法醫高大成判斷，一般虐童案通常都會是托嬰1周後發生，但女嬰到保母家才2天就有虐待情形發生，不太合理，且女嬰除了頭部重創之外沒有其他外傷，懷疑比較可能是沒抱好小孩，導致其頭部受傷，更直言「虐待毆打機率是零！」

檢警展開調查，女嬰解剖後竟在髮根、血液、胃部驗出K他命反應，懷疑女嬰從空氣吸入含K他命煙霧，產生鎮靜、錯覺、肌肉震顫的副作用，致使跌倒重摔的結果，恰好驗證高大成的「意外死亡」之說。

由於保母與其丈夫皆無驗出K他命反應，彫博在案發後馬上把頭髮剪掉，但仍在去年1月14日將頭髮送檢後，被驗出K他命反應，回推案發時間，研判當時其仍有施用K他命，推斷彫博吸毒，導致女兒吸入產生副作用跌倒身亡，因此將保母及其吳姓丈夫不起訴，彫博則因涉嫌過失致死、使未成年施用毒品的部分則另案偵辦中。

▼彫博（左）涉嫌過失致死偵辦中。（圖／資料照）

