　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

愛女送托竟死亡　彫博「呼巴掌猛踹保母」判6月...3男助勢判拘

記者黃資真／高雄報導

知名刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒，遭蔡姓保母虐待致死，案由好友網紅鳳梨PO文才曝光，身為父親的彫博按捺不住怒氣，找了3個朋友衝到保母家對其搧巴掌、踢踹，遭到起訴。橋頭地院今年6月依公共場所聚集三人以上施強暴下手實施罪、恐嚇、侮辱罪，對彫博處有期徒刑6月、拘役40日，罰金1萬元。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲刺青師彫博找來友人到保母家討公道。（圖／翻攝自YouTube）

2021年10月13日，彫博控訴女兒遭保母虐待，頭部重創搶救不治，案件曝光後引發全台輿論譁然，正義感爆棚的網友特地前往保母家撒冥紙、扔雞蛋，警方特地派員到現場鳴槍喝止，眾人才散去。

同月15日下午，喪女心情無法平復的彫博打算前往保母家對質，正好「正義哥」徐奕與其陳姓友人關心此事，遂搭載2人與自己的王姓好友至保母家。

彫博在現場耐著性子，詢問保母案發經過，保母給出的答案依舊是「自己摔倒」，彫博無法接受，連續搧了蔡女3下巴掌，恐嚇稱「我可以用盡我所有的人力然後把妳搞到妳家消失看看」、「我爸是好人，我是壞人」、「妳很有種呢，妳真XX很有種呢，全高雄沒有幾個敢惹我，妳敢惹我」、「妳沒遇過流氓嗎，妳有遇過嗎，流氓比警察還要好用」，又夾帶一堆三字經辱罵「人家顧三個四個都沒事，幹X娘，妳顧一個有事情」，並不斷踢踹蔡女。

▲▼網紅鳳梨爆料，高雄仁武，刺青師好友11月大女嬰遭保母虐死。（圖／記者賴文萱攝）

▲彫博（左）出面控訴保母施虐導致女兒死亡。（圖／資料照）

過程中，徐奕、陳男、王男全程在彫博身後觀看，同步持手機直播，雖未涉及傷害，但已有為增強挑釁力道，聚眾在場助勢之犯意，檢方調查後將4人起訴。

法官認為，彫博未能理性處理上開紛爭，施以施暴恐嚇與辱罵，然動機純屬出於人父不甘女兒早逝急欲釐清真相心態，動機尚非卑劣，依在公共場所聚集三人以上施強暴下手實施罪處6月、恐嚇罪處拘役40日，皆可易科罰金，又犯公然侮辱罪處罰金1萬元，得易服勞役。

徐奕高舉社會公義大旗，本意良善，見其暴力行為未阻止反以助勢方式使得情況惡化，依公共場所聚集三人以上施強暴在場助勢罪，處拘役40日，得易科罰金。

陳、王同屬在場助勢，參與程度較低，均犯在公共場所聚集三人以上施強暴在場助勢罪，各處拘役40日，得易科罰金。4人均可上訴。

ET快訊
快訊／暴風圈觸陸了！陸上戒備範圍出爐
快訊／颱風發威！大樓招牌掉落　砸捷運出口處
李玟告別式流程曝光！　扶靈人士驚見「超大咖天后」
快訊／吸毒害死愛女　彫博怒發聲！
快訊／高雄5區風雨達標　今晚起停班課
快訊／監院認定「確診者不能投票」剝奪投票權　影響人數曝光
快訊／戴寧詐助理費　遭判刑10年6月
快訊／高雄宣布1區今晚停班課
快訊／暴風圈即將觸陸！「雲林以南」全列陸上警戒區　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「五教共主」涉斂財騙色稱病停審破局　坐輪椅出庭信徒護駕

快訊／板橋車站南三門2街友互毆　1人遭KO命危送醫急救

九頭身美女議員遭判10年6月！　戴寧喊「清白參政」：會再上訴

快訊／杜蘇芮發威！台北東區「招牌掉落」　砸在地下街出口處

杜蘇芮襲台東！一男一女受困栗松溫泉　3民宅淹水...客廳全爛泥

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲：甘我屁事

九頭身美女議員涉詐助理費！遭判刑10年6月　律師：一定會上訴

涉佔8萬貨款遭公司提告解僱　貨運行前員工半夜提油縱火洩憤

「妳覺得我帥」酒吧強上！正妹光屁屁崩潰　辯：還配合火車便當

愛女送托竟死亡　彫博「呼巴掌猛踹保母」判6月...3男助勢判拘

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

何潤東夫妻「結束16年異地生活」！　林姵希「生活不能自理」搬到大陸

「五教共主」涉斂財騙色稱病停審破局　坐輪椅出庭信徒護駕

快訊／板橋車站南三門2街友互毆　1人遭KO命危送醫急救

九頭身美女議員遭判10年6月！　戴寧喊「清白參政」：會再上訴

快訊／杜蘇芮發威！台北東區「招牌掉落」　砸在地下街出口處

杜蘇芮襲台東！一男一女受困栗松溫泉　3民宅淹水...客廳全爛泥

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲：甘我屁事

九頭身美女議員涉詐助理費！遭判刑10年6月　律師：一定會上訴

涉佔8萬貨款遭公司提告解僱　貨運行前員工半夜提油縱火洩憤

「妳覺得我帥」酒吧強上！正妹光屁屁崩潰　辯：還配合火車便當

愛女送托竟死亡　彫博「呼巴掌猛踹保母」判6月...3男助勢判拘

「五教共主」涉斂財騙色稱病停審破局　坐輪椅出庭信徒護駕

不滿說真話就被砍　陳玉珍酸侯友宜「穿國王新衣」獲全民擁戴

林心如高中母校26億賣達欣工　將改建剛需型住宅大樓

快訊／颱風「杜蘇芮」暴風圈觸陸了！海、陸上戒備範圍出爐

快訊／板橋車站南三門2街友互毆　1人遭KO命危送醫急救

黑海糧食協定失效　散裝船期貨市場運價連日上揚

全台首座！台鐵花蓮站「禮賓候車室」8／2啟用　百名會員免費體驗

賴清德民調領先但不樂觀　「3原因」難衝破天花板

1年前vs1年後！米克斯吹氣球暴長「吃成瓦斯桶」　爸抱起來好吃力

九頭身美女議員遭判10年6月！　戴寧喊「清白參政」：會再上訴

英國舉辦蝸牛賽跑錦標賽　4歲訓練師奪冠獲1盆生菜

社會熱門新聞

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

即／北市信義分局警官寢室身亡！警封鎖現場調查

即／花蓮縣府宣布「3鄉鎮」：下午停班停課

即／高雄男8樓墜樓當場死亡

虐嬰案逆轉！冤保母盼恢復執照　社會局打臉

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲

監視器「這畫面」逆轉真相！猝死女嬰生父吸毒釀禍

吸金38億！新北愛立康藥局老闆夫妻慘了

黑幫大哥鎖定「有殼族」快速借款　2年狠撈5千萬

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

更多熱門

相關新聞

保姆一家人被害慘！　鳳梨臉書被灌爆：出來道歉

保姆一家人被害慘！　鳳梨臉書被灌爆：出來道歉

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒，遭保姆虐待致死，全案被好友網紅鳳梨（吳泓逸）揭露才曝光，不料全案卻在今（26日）大逆轉，檢方調查發現，彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡。對於案情逆轉，擁有破百萬追蹤的鳳梨臉書粉絲團火速被灌爆，大批網友要他出面道歉「保姆一家人被你害慘了！」

監視器「這畫面」逆轉真相！猝死女嬰生父吸毒釀禍

監視器「這畫面」逆轉真相！猝死女嬰生父吸毒釀禍

鳳梨大翻車！保母虐童「全案逆轉」　陳沂：這就是89的私刑正義

鳳梨大翻車！保母虐童「全案逆轉」　陳沂：這就是89的私刑正義

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

虐嬰案逆轉！冤保母盼恢復執照　社會局打臉

虐嬰案逆轉！冤保母盼恢復執照　社會局打臉

關鍵字：

彫博保母私刑刺青師女嬰

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

快訊／7-11開出4張千萬發票！

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

SpeXial前成員遭毆濺血　當街扭打爆2波亂鬥

不斷更新／全台颱風假懶人包！各縣市停班課一覽

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面