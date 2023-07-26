愛女送托竟死亡　彫博「呼巴掌猛踹保母」判6月...3男助勢判拘

記者黃資真／高雄報導

知名刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒，遭蔡姓保母虐待致死，案由好友網紅鳳梨PO文才曝光，身為父親的彫博按捺不住怒氣，找了3個朋友衝到保母家對其搧巴掌、踢踹，遭到起訴。橋頭地院今年6月依公共場所聚集三人以上施強暴下手實施罪、恐嚇、侮辱罪，對彫博處有期徒刑6月、拘役40日，罰金1萬元。

▲刺青師彫博找來友人到保母家討公道。（圖／翻攝自YouTube）

2021年10月13日，彫博控訴女兒遭保母虐待，頭部重創搶救不治，案件曝光後引發全台輿論譁然，正義感爆棚的網友特地前往保母家撒冥紙、扔雞蛋，警方特地派員到現場鳴槍喝止，眾人才散去。

同月15日下午，喪女心情無法平復的彫博打算前往保母家對質，正好「正義哥」徐奕與其陳姓友人關心此事，遂搭載2人與自己的王姓好友至保母家。

彫博在現場耐著性子，詢問保母案發經過，保母給出的答案依舊是「自己摔倒」，彫博無法接受，連續搧了蔡女3下巴掌，恐嚇稱「我可以用盡我所有的人力然後把妳搞到妳家消失看看」、「我爸是好人，我是壞人」、「妳很有種呢，妳真XX很有種呢，全高雄沒有幾個敢惹我，妳敢惹我」、「妳沒遇過流氓嗎，妳有遇過嗎，流氓比警察還要好用」，又夾帶一堆三字經辱罵「人家顧三個四個都沒事，幹X娘，妳顧一個有事情」，並不斷踢踹蔡女。

▲彫博（左）出面控訴保母施虐導致女兒死亡。（圖／資料照）



過程中，徐奕、陳男、王男全程在彫博身後觀看，同步持手機直播，雖未涉及傷害，但已有為增強挑釁力道，聚眾在場助勢之犯意，檢方調查後將4人起訴。

法官認為，彫博未能理性處理上開紛爭，施以施暴恐嚇與辱罵，然動機純屬出於人父不甘女兒早逝急欲釐清真相心態，動機尚非卑劣，依在公共場所聚集三人以上施強暴下手實施罪處6月、恐嚇罪處拘役40日，皆可易科罰金，又犯公然侮辱罪處罰金1萬元，得易服勞役。

徐奕高舉社會公義大旗，本意良善，見其暴力行為未阻止反以助勢方式使得情況惡化，依公共場所聚集三人以上施強暴在場助勢罪，處拘役40日，得易科罰金。

陳、王同屬在場助勢，參與程度較低，均犯在公共場所聚集三人以上施強暴在場助勢罪，各處拘役40日，得易科罰金。4人均可上訴。