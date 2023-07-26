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躺床「超過半小時」還是睡不著　研究曝死亡風險恐翻倍

▲上班族,工作,睡眠,失眠,睡眠障礙。（圖／視覺中國）

▲現代人生活壓力大，導致失眠與睡眠障礙等困擾。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

韓國高麗大學研究發現，與一般人相比，從上床到入睡，習慣性耗費30分鐘以上的人，死亡風險可能翻倍成長。本研究25日發表在醫學期刊《刺胳針健康長壽》（Lancet Healthy Longevity）

高麗大學醫學院教授申哲（音譯）領導團隊，針對京畿道安山市3757名40歲至69歲受試者，展開長達18年的追蹤研究後，得出上述結果，「透過針對國內大規模人口的前瞻性研究，首次確認睡眠潛伏期與死亡率之間存在有意義關聯，這一點具有重大意義。」

首先，科學家們將上床到入睡的所需時間定義為「睡眠潛伏期」，並以16至30分鐘作為標準值。如果每月1、2次無法在30分鐘內入睡，將被歸類為「間歇性延遲組」。如果每周至少1次在60分鐘內無法入睡，或者每周3次以上無法在30分鐘內入睡，則被歸類為「習慣性拖延組」。

校正身體特徵、生活習慣及慢性病史等變因後發現，「間歇性延遲組」死亡風險是一般人的1.33倍，「習慣性拖延組」死亡風險則為一般人的2.22倍，並且因為缺乏褪黑激素，死於癌症可能性上升2.74倍。

研究團隊分析，「睡眠潛伏期」延長的原因，可能是失眠、憂鬱、服藥等因素導致的過度警覺、緊迫反應等情況，進而提高死亡風險。其中，緊迫反應指的是，動物應對外在刺激所產生的生理調節反應，但若經常緊迫，可能導致氣喘、皮膚病、免疫力低下、心血管疾病、胃腸不適等。

 
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