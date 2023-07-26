杜蘇芮今明兩天影響最大　花蓮縣府籲農友加強防災

▲「杜蘇芮」颱風路徑持續向台灣逼近，花蓮地區海邊受已開始出現強陣風及長浪。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央氣象局氣象已發布杜蘇芮颱風海上陸上警報，預計7月26日至27日對台灣陸地影響最大，花蓮縣長徐榛蔚籲請農友做好各項農作物防颱措施，颱風期間注意自身安全，如有農業災損，儘速通報耕地所在公所，縣長指示農業處持續加強農業防災整備工作。

徐榛蔚表示，颱風期間已請農田水利署花蓮管理處協助農友加強圳路巡查及清疏、保持圳路順暢，依雨量掌控閘門開關及危險處警戒等作為，避免及時雨量過大發生農田或市區街路淹水情形。另外，農業處土石流防災應變小組將隨時注意降雨情形及農委會水保局紅、黃警戒訊息，並即時傳遞警戒給各公所，確保居民安全。在公共場域部分，曼波園區、美崙山及知卡宣綠森林親水公園，已由專人巡視園區樹木及枯枝，並視情況修剪及固定作業，建築物門窗固定，各項施作中之工地應作好防颱及防固準備。

農業處長陳淑雯說，籲請農友加強防颱措施，農糧作物方面，田區留意排水溝渠暢通及病蟲害防治，成熟水稻應及早收割，蔬菜類作物不宜搶播，如可採收者應儘速採收；雜糧類如大豆、玉米等作物請留意植株倒伏及田區淹水，果樹應設置防風網及補強支柱固定植株減輕危害，另外，設施栽培應檢視生產設施，如有破損應及早維修。林業方面，要穩固設施，安置苗木；養殖、畜牧業要加強設施固定、溝渠疏通，備用發電機要購足油料，檢查能否正常使用。休閒農場方面，請業者加強場區設施安全檢查及維護工作，落實防颱整備工作，做好疏散避難措施並妥善疏導遊客，以維護安全。

颱風遠離後，農糧作物要注意清園、排除積水，並加強中耕培土、肥培管理，防範病蟲害發生，才能適時復耕，確保作物產量及品質。林業部分，儘速將林木扶正並以支架支撐，同時配合適當的修剪枝條及葉子，減少水分蒸散，以提昇成活率。此外，畜禽如有損失，應儘速進行善後及清理畜禽屍體、消毒及復原工作。

徐榛蔚再次提醒民眾，請務必重視杜蘇芮颱風的來襲，加強防災意識，提前做好防範措施，並注意相關警示資訊，共同守護家園！如有農業災損，請農友主動向當地鄉鎮市公所及漁會通報，花蓮縣政府將邀集相關單位依農業天然災害查報作業儘速辦理。

