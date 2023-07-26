杜蘇芮「暴風圈下午將觸陸」籠罩東南部陸地！半個台灣雨多紫爆

記者李宜秦／台北報導

中度颱風杜蘇芮過去三小時在呂宋島北部近海打轉，今日將北上逼近台灣，預計今日下午暴風圈將接觸到恆春半島的陸地，暴風圈會籠罩東南部陸地及台灣附近海域，台東、恆春半島雨勢越晚越猛烈，目前東半部已有明顯降雨，且入夜後仍會持續甚至轉大。

▲颱風杜蘇芮在呂宋島北部海面打轉。（圖／氣象局）

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氣象局預報員劉宇其表示，台灣附近因颱風影響吹東風，強烈東風將大量水氣從東邊外海推向台灣陸地，因此東半部自昨晚開始出現明顯降雨，花蓮吉安已出現短延時強降雨，今日花蓮萬榮累積雨量最多，已達130毫米，氣象局目前也已發布豪雨特報。

▲颱風影響，東半部今日將有明顯降雨。（圖／氣象局）

未來一天東半部的大雨會持續不停的下，宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地雨勢明顯，且入夜後降雨還會更轉大，西半部雖然雨勢不如東部劇烈，但也會有局部短暫陣雨。

另受颱風沈降作用影響，今日西半部要留意高溫，桃園到台南、金門可達36度以上，台中、彰化、雲林、金門則可能有38度以上高溫。

▲颱風杜蘇芮暴風圈下午即將觸陸。（圖／氣象局）

▲今日西半部要留意高溫。（圖／氣象局）

受颱風影響，昨晚到今晨北部、東半部、恆春半島沿海有七到八級強陣風，恆春半島凌晨出現十一級陣風、蘭嶼也有十級陣風，今日颱風接近，台東到恆春半島有九到十級陣風。北部海峽、金門、馬祖都會有九到十級強陣風，大台北地區也會發生間歇性陣風。

而海邊浪高增強迅速，蘭嶼浪高已達七米、台東五米，今晚東半部、西南部海域浪高將增強至六米以上，台東、恆春半島七米以上。

▲▼杜蘇芮颱風逼近，氣象局上午最新預測。（圖／氣象局）