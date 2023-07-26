颱風逼近！國內線今取消42架次、澳門航班明改時　航空異動一次看

▲受杜蘇芮颱風影響，國內線及國際線航班皆有異動。（資料圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風進逼，國內線和國際線航班皆受影響，其中國內線航班包括立榮航空、華信航空、德安航空等今天(26日)有42架次取消，台灣虎航明天(27日)澳門航班則有2架次提前起飛。

●台灣虎航

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受杜蘇芮颱風路徑及外圍環流影響，台灣虎航宣布，基於飛行安全考量，台灣虎航明天(7月27日)有2航班異動，包括IT323高雄-澳門航班提前至上午6時45分起飛，IT324澳門-高雄航班提前至上午9時35分起飛，航班較原先表定時間提早12小時起飛。實際航班起降將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間以機場公佈為準。

●立榮航空

立榮航空今天(26日)取消台北-台東B7-8725、B7-8727，以及台東-台北B7-8726、B7-8728等4架次。

●華信航空

華信航空今天(26日)取消台北-台東AE393、AE395、AE394、AE396，台中-花蓮AE731、AE732，以及高雄-花蓮AE7931、AE7932，高雄-澎湖AE347、AE349、AE351、AE348、AE350、AE352，高雄-金門AE309、AE310等共16架次。

●德安航空

德安航空東線則取消蘭嶼16架次、綠島6架次，總計取消22架次；西線七美、望安將視天候狀況而定。