杜蘇芮都還沒走　專家：第6號颱風「卡努」最快明生成

▲左圖：26日2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「杜蘇芮」未來通過巴士海峽、台灣海峽南部、進入大陸。右圖：「杜蘇芮」東南方海面熱帶擾動，最快明天發展成第6號颱風「卡努」。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導

「杜蘇芮」颱風維持中颱上限，預計今天下午暴風圈就會接觸恆春半島，今晚到明、天是最接近台灣的時間、全台會有豪大雨發生的機率。另外氣象專家吳德榮透露，杜蘇芮東南方海面另有一熱帶擾動醞釀，最快明天生成為第6號颱風「卡努」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，「杜蘇芮」仍為「中颱」上限，未來通過巴士海峽、台灣海峽南部、進入大陸。「不確定性」範圍東側觸及台灣，西側則離台更遠。

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▲杜蘇芮最新路徑圖。（圖／氣象局）



今(26)日至週五(28日)上半天受颱風環流影響；今日東半部降雨持續、南部、大台北降雨漸增，中部以北至桃園轉有局部陣雨，各地區平地氣溫：北部25至31度，中部25至36度，南部24至36度，東部23至30度。明日至週五上半天、各地慎防強風豪雨。週五下半天風雨逐漸減小。週六至下週二(29至1日)天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後慎防局部大雷雨。

在「杜蘇芮」東南方海面另有一熱帶擾動醞釀，週四、五有發展成第6號颱風「卡努」的機率，大致往西北前進，路徑不確定性大，需持續觀察。