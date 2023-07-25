英媒：德國擬補貼台積電設廠　格羅方德批扭曲競爭

▲英國「金融時報」報導指出，德國準備補貼台積電的設廠計劃。（圖／路透社）

文／中央社

英國「金融時報」報導，德國準備補貼台積電在德國東部薩克森邦德勒斯登市（Dresden）的設廠計畫，美國晶片製造商格羅方德（GlobalFoundries）批評這麼做會扭曲競爭。

德國近幾個月為自家半導體產業吸引到巨量投資，英特爾（Intel）上月宣布共將耗資300億歐元（約新台幣1兆383億元）在德國東部馬德堡市（Magdeburg）興建2座晶圓廠，從原本的170億歐元向上加碼。

各界普遍預期，未來幾週台積電將成為下一家宣布計劃大舉投資德國東部的全球性大公司，不過台積電始終拒絕透露計畫細節。

業界專家表示，台積電將獲得「歐盟晶片法」（European Chips Act）的財務支援。此法旨在為晶片產業調集逾430億歐元的公私部門投資。

台積電拒絕評論德勒斯登的計畫，但台積電可能到來，已讓德國境內既有競爭對手憂心，主要就是格羅方德。格羅方德在同一個市場區隔內經營，其生產的晶片被德國汽車業廣泛運用。

格羅方德執行長柯斐德（Tom Caulfield）告訴金融時報，他的公司歡迎在「公平環境中」競爭，但給台積電的這類資金會扭曲競爭。

柯斐德表示：「如果一項補貼讓一家占優勢的公司不成比例地獲益，確實有可能衍生出依賴單一供應商、市場封鎖（market foreclosure）、削弱供應鏈韌性的風險。」

作為全球最大晶圓代工廠的台積電拒絕評論柯斐德的說法。

德國政府發言人表示，所有政府資助都經過歐洲聯盟執行委員會（European Commission）批准，歐盟執委會對資助案進行審查，以確保「它不會扭曲歐盟單一市場內部的競爭」。

薩克森邦（Saxony）經濟首長杜利希（Martin Dulig）也反駁格羅方德對於補貼台積電的批評。他說：「如果歐盟想把晶片生產市占率從8%提升到20%，那就會有足夠空間讓所有供應商蓬勃發展。」

格羅方德與意法半導體（STMicroelectronics）本月宣布計劃合力在法國打造一座晶片廠，這項好幾十億歐元的計畫亦將獲得政府大力支援。

歐盟計劃讓目前在全球半導體市場不到10%的市占率，在2030年前提升至20%。格羅方德與意法半導體的合作案，以及英特爾在馬德堡市的投資案，被認為是歐盟計畫的關鍵。