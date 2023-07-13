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防疫再鬆綁！快篩陽自主健康管理將改為5天　疾管署證實：盡快實施

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內從3月20日起實施輕症免隔離通報，改採「0+n自主健康管理」，非中重症的新冠陽性個案需自主健康管理，期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。疾病管制署發言人曾淑慧今（13）日證實，專家會議已經有共識，將自主健康管理的10天改為5天，不過實施日期尚未確定，僅強調「盡快實施」。

李秉穎今（13）早接受資深媒體人周玉蔻專訪，提到新冠目前已經輕症化，但確診仍對生活可能造成一定程度的影響。醫師指出，目前還是需要自主健康管理，考慮請病假，而目前的確診規定為0+N，自主健康管理10天直到快篩陰性為止，但近期應會調整為5天。

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根據疾管署現行規範，未符合「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義之SARS-CoV-2篩檢陽性民眾（非中重症的篩檢陽性個案），自發病日起或無症狀者則從採檢日起，進行自主健康管理至自行呼吸道檢體快篩檢測陰性或距發病日或採檢陽性日已達10天，就無需採檢可解除。

另非以呼吸道檢體快篩或PCR檢驗結果解除隔離治療之確診者，自解除隔離日起，進行自主健康管理至自行呼吸道檢體快篩檢測陰性或距解除隔離日已達10天(無需採檢)。

疾管署副署長曾淑慧表示，經過昨天召開專家會議，預計自主健康管理最長從10天縮短為5天，但還要與相關單位協調，若無疑問才會實施。

也就是說，未符合「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義之SARS-CoV-2篩檢陽性民眾，建議進行自主健康管理5天或至自行呼吸道檢體快篩檢測陰性。

▲▼李秉穎提到，自主健康管理「0+N」10天規定將調整成5天。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲李秉穎提到，自主健康管理「0+N」10天規定將調整成5天。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

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