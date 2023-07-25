「大聯盟只會滅自己威風」　金溥聰：最壞也要挺著胸膛倒下去

▲金溥聰接受〈蘭萱看世界〉專訪 。（圖／翻攝直播）



記者崔至雲／台北報導

為了下架民進黨、促成藍白合，除了國民黨主席朱立倫日前在全代會喊出「執政大聯盟」外，之前還有「非綠大聯盟」，也有議員曾提出「政黨輪替大聯盟」等名詞。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰今（25）日表示，這些就是在「長他人威風，滅自己志氣」，他強調，他是帶兵打仗的人，腦袋不能想這些東西，就算最後不成功，也會是挺著胸膛倒下去。

金溥聰今天接受中廣《蘭萱看世界》節目專訪，談到全代會正式提名侯友宜，現在要來努力看如何把民調拉高，確實有很多小雞著急，但不能怪他們，這是人之常情。金溥聰也說，他這次來幫助侯友宜完全是義務，沒有支領任何薪水，但他不會因此有一絲一毫減少對工作的努力，因為他不忍心看到國民黨在這一仗輸掉。

主持人問到，未來是否有機會會跟柯文哲合作？金溥聰說，所謂的執政大聯盟、政黨輪替大聯盟，不是不能說，但不應 該此刻就把底牌亮出來，這個議題沒有處理好，國民黨將來就會被吃掉，但絕不能讓此事發生，而柯文哲在此氛圍下，只會成長得更快。

金溥聰再談到，以前有人跟他說棄誰保誰，但他認為，在打仗的人不能想這些，「疾風知勁草，板蕩識忠臣」，現在想棄誰保誰，這個政黨就潰散了，以後誰還願意加入，緊要關頭要拋棄心裡面最壞的打算，就是一定會奮戰到底，最後一刻也會是挺著胸膛倒下去。

