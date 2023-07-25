郭台銘「類參選」合體顏清標　嗆綠8年執政不清廉：台灣要改變

▲郭台銘參拜大甲鎮瀾宮。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨全代會過後，鴻海創辦人郭台銘持續拜會藍軍地方要角，繼昨晚拜訪雲林縣前縣長張榮味，今（25）日來到台中大甲鎮瀾宮參拜，受到民眾熱情簇擁，並與鎮瀾宮董事長顏清標共進午餐。郭除了向媽祖祈求風調雨順，也痛批民進黨執政8年已經不清廉，強調8年就要政黨輪替是一個常規，「台灣人民需要改變，改變帶給台灣人民希望！」

不甩國民黨全代會正式提名侯友宜角逐2024總統大位，郭台銘持續以「類參選」影響政局，今天來到台中大甲鎮瀾宮與顏清標開心合體。郭抵達現場後，隨即受到民眾簇擁，郭台銘於參拜後接受媒體聯訪，今日來鎮瀾宮參拜，是因爲颱風將至，他來祈求風調雨順，在媽祖保佑之下，不要侵犯台灣。另外，郭也強調大甲鎮瀾宮是民間有名、香火鼎盛的媽祖廟。看到媽祖，就感覺回到家，許多民眾也都信服媽祖能夠保佑台灣、一切平安順利！

對於媒體問及如何看待地方支持、勸進連署的聲浪？郭台銘則再次強調：「民意大於黨意」、「台灣人民需要改變，改變帶給台灣人民希望！」他批過去「清廉、愛鄉土」的民進黨，已經不清廉、不愛鄉土了，且民進黨已經執政8年，8年就要政黨輪替是一個常規，大家都期待有一個新氣象。

郭台銘強調，民意是最重要的，到基層緊握每雙手、傾聽每個人的意見，在言談間，也有很多人希望他能出來說些什麼、做點什麼。從經濟發展、貪腐、司法正義等層面的改變，也都需要有人來推動。這些是民眾心中所想，也是他所看見的。