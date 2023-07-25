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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫突喊「執政大聯盟」　金溥聰嘆：我跟侯友宜事前都不知道

▲▼ 金溥聰接受〈蘭萱看世界〉專訪 。（圖／翻攝直播）

▲金溥聰接受〈蘭萱看世界〉專訪 。（圖／翻攝直播）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫23日在全代會上表示，國民黨若是重返執政將組成「執政大聯盟」，此話引來熱議。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰今（25）日表示，「執政大聯盟」是什麼？連他都不知道，並說今早特為此與朱通電話，因為大家都不知道朱立倫會在全代會上提出這樣的想法，金也透露，「朱是在上台前才告訴侯友宜」。

國民黨全代會23日上午舉行，朱立倫在致詞時提到，未來國民黨重返執政之後，還要與大家共同建立一個和平、安定、公平、正義的「執政大聯盟」，共同翻轉台灣，讓台灣更好。

金溥聰今接受〈蘭萱看世界〉專訪時提到，今天早上才跟朱通話，因為他完全不知道朱會在全代會談這個事情，侯友宜也沒有想到朱會講「執政大聯盟」，好像上台前才跟侯說他會談這個，「這讓大家都有一點...哎...我先不計較這個」。

主持人蘭萱問，這個執政大聯盟，理應是侯選人提出，怎會是黨主席來提呢？金溥聰說，他今天早上特別因為這件事情跟朱立倫通電話，因為像是現在許多藍營小機會與柯文哲同台，像是市議員徐巧芯日前與柯文哲同台，金溥聰特別打給她，徐就說，只要黨規則訂出來，她絕對會遵守，但是現在不訂出來，因此小雞只能先顧好自己，他能理解小雞想法，「但是我不是沒有在黨部工作過，什麼事可以做好、什麼做不好，就看你怎麼處理」。

蘭萱後來再問金，那今早跟朱立倫通完電話後，朱如何回應呢？金表示，朱立倫說再會找個時間跟他與侯友宜談具體的想法。

另，主持人蘭萱問到，現在競辦與黨中央是否已經溝通良好，金溥聰說，他們現在漸入佳境，常常通電話，過去如何就讓他過去，他呼籲藍營支持者，存在才是力量，國民黨一定要先贏，才可以再談其他「大聯盟」。
 

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