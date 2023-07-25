綠：民進黨執政後沒重大弊案　韓國瑜、侯友宜造謠抹黑

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

對於國民黨高雄市前市長韓國瑜及總統參選人侯友宜日前抨擊「民進黨貪汙腐敗、謀財害命」，民進黨發言人林楚茵今（25日）表示，民進黨政府執政至今，沒有出現重大弊案及貪腐事件，國際透明組織今年1月公布全球清廉印象指數，台灣東亞排名第四，清廉指數比國民黨執政時期高，這是一個國際認證的事實。

林楚茵批評，韓國瑜及侯友宜的抹黑造謠毫無根據，實際上在混淆視聽，轉移各界對國民黨人士多起涉貪爭議，國民黨貪腐歷史可說是罄竹難書。她強調，韓國瑜及侯友宜指控貪腐，根本就是在罵自己，兩人應該先自我檢討，不應用造謠抹黑來進行政治鬥爭。

林楚茵舉例，侯友宜市長任內一堆官員涉貪，包括愛將區長李浩榕連救災的錢都貪，日前也再爆出涉嫌將非農用的土地，核發「農業使用證明書」等重大爭議，侯市長怎麼不說話？還有韓國瑜夫婦過去不僅擁高額學費私校、豪華違建農舍，即便於失業期間，都有財力購入南港豪宅，這些爭議都是貪腐的鐵證，相信國人還沒忘記，韓國瑜昧於事實、惡意造謠民進黨貪腐，根本就在打臉自己。

林楚茵強調，國民黨執政的行政院秘書長林益世貪腐並不是個案，它凸顯國民黨長期以來的貪腐文化和共犯結構，只是國民黨貪腐體制的冰山一角。國民黨至今還有苗栗縣長鐘東錦、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲等人，這些不是曾犯殺人，就是涉貪、恐嚇等罪，國民黨不是跟黑金，就是和暴力掛勾。

林楚茵諷刺說，奉勸國民黨及韓國瑜、侯友宜，與其貼不實標籤，不如好好努力，告訴國人國民黨這幾年做了哪些努力，可以證明不會讓大家重回7年前的落後腐敗，而不是一再政治口水的造謠抹黑。