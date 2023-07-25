郭台銘動作頻頻　趙少康喊話：自詡「中華民國派」不該再年輕氣盛

▲趙少康透過臉書向郭台銘喊話。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨全代會23日落幕，通過提名新北市長侯友宜為總統參選人，但徵召失利的鴻海創辦人郭台銘仍動作頻頻。對此，中廣董事長趙少康25日再度透過臉書喊話，「中華民國派，不能分裂！郭董自詡為『中華民國派』，難道忍心看著中華民國繼續被民進黨糟蹋？」

趙少康表示，他日前才說過，國民黨全代會結束，整合工程才真正開始，但他提到，郭台銘這幾天持續到處趴趴走，臉書也頻頻發文點評時事，做足一切選總統的動作，好像玩到很高興，但是到底選不選，就是不明說，吊足大家胃口。他大嘆，郭台銘不會不知道3個和尚沒水喝」的道理，非綠陣營分裂，自己也討不到便宜，難道現在這些大動作，只是為了「不讓侯友宜當選」？想出一口徵召過程對國民黨主席朱立倫不滿的惡氣？

趙少康指出，郭台銘現在各種準備參選的動作，牽動藍營選民的心情，也讓國民黨從地方議長、立委參選人都心猿意馬。他強調，侯友宜的民調繼續低迷，郭台銘當然有很大影響，只要他吸引10%的支持者，就足以讓侯友宜支持度從第二掉到第三，氣勢消長天差地別。

此外，趙少康再舉出，擔心郭台銘在自己選區「放人選」的立委參選人也不少，顧忌選票可能被分散的風險，自然不敢全力相挺侯友宜，更進一步形塑國民黨不團結的印象。

趙少康提到，有人認為，侯友宜身為總統參選人，應該趕快整合郭台銘，對他整合不力頗有怨言，不過侯友宜說過，從5月17日後的兩個月，曾用各種形式約郭台銘見面，都不得其門而入。他認為，「不顧大局」的帳不應該算在侯友宜身上，郭台銘曾用「年輕氣盛」形容4年前初選落敗後的退黨之舉，「4年過去，在我看來，郭董的手段成長了，但年輕氣盛依舊。」

趙少康表示，即使郭台銘自知非綠陣營分裂下的勝算不大，最後沒有選到底，但是這麼一折騰，藍軍的士氣被掏空，支持者間留下的裂痕難以彌平，只會讓賴清德躺著贏。他喊話，「郭董自詡為『中華民國派』，難道忍心看著中華民國繼續被民進黨糟蹋？」