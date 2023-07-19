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罕病兒吵鬧遭制止「媽媽怒留負評」！同場顧客還原現場風向大逆轉

▲▼羊肉爐,火鍋,火鍋肉片,鍋物,鴛鴦鍋。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲罕病兒火鍋店大吵被制止，媽媽氣得留下負評，同場顧客還原現場，風向大逆轉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新竹一名女子日前帶著全家大小到某火鍋店用餐，期間因為罕病兒發出噪音被服務人員制止，氣得上Google留下負面評價，沒想到事後同樣在場的顧客還原現場，這名母親立即將留言刪除。事件曝光以後，店家也出面致歉，道歉文瞬間引發討論，也有許多顧客按讚，留言力挺「支持店家」。

這名母親日前到新竹某火鍋店聚餐，期間因為罕病兒拿著奶瓶發出敲擊聲，因而受到服務人員勸阻，導致眾人完全失去食慾，只能如坐針氈，「一場本來應該很歡樂的聚餐就這樣毀了」，於是給了2顆星的負面評價，同時指責服務人員的說話態度、方式不妥。

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不過，這名母親的評論出現以後，下方立即有另一名顧客力挺店家，事件發生的當下，他們坐在相對位置10點鐘方向的桌子，當天罕病兒一家人是陸續抵達，先是奶奶帶著孩子到場，而在父母入座以前，孩子已經不斷敲打餐具、大吼大叫，發出尖叫聲，讓噪音佔滿整間店，也讓他們一家完全沒有食慾。

▼媽媽對於店家的做法感到十分不滿，於是留下了負面評價。（圖／翻攝火鍋店臉書）

▲▼火鍋店被留下一星負評，顧客還原現場力挺。（圖／翻攝火鍋店臉書）

而在罕病兒父母不在的過程中，奶奶也沒有出聲制止，而是放任吵鬧，家長們的行為令人感到不滿，「不是第一次遇到小孩吵鬧，但這是我第一次吃到這麼火大…。」

力挺的顧客表示，這間餐廳並非親子餐廳，不影響他人用餐應該是基本原則，因此看到評論的當下，他們十分傻眼，「講難聽一點，也不是我們的孩子…沒有義務需要承擔別人孩子所帶來的困擾」，就算帶孩子再怎麼辛苦，至少也要裝出一副有管教的模樣，這樣一來正常人都很願意包容。

不過，由於家長的放任，當天用餐的環境充滿了孩子的吵鬧，結束後其他顧客也沒收到任何道歉，導致用餐過程十分痛苦，力挺的顧客也無奈直言「我也覺得我們開開心心的聚餐被毀了^^」。

▼事後其他顧客還原現場，風向瞬間大逆轉。點圖可放大。（圖／翻攝火鍋店臉書）

▲▼火鍋店被留下一星負評，顧客還原現場力挺。（圖／翻攝火鍋店臉書）

而旁觀的顧客還原說法以後，留下負評的媽媽立刻刪除評論，但評論內容已被店家截下、同時發佈到網路上。店家先是為此鞠躬道歉，但也點出問題所在，孩子在公開場所大肆敲打餐具、持續尖叫超過一小時，在場所有人都忍受了許久，同時也抱有「同桌大人可以安撫小孩」的期待，但因為沒有等到盼望中的結果，只能請服務人員上前制止，畢竟在場所有的人都是客人，還是要有個安靜、舒適的用餐環境。

當時母親成功讓孩子平靜下來，店家十分感激，但不曉得為何這種基於同理心的勸說，卻成了「對親子不友善的店家」，且在留下評論時，才告知「小孩是罕病兒」，現場用餐時卻沒有任何提醒。

店家也指出，對於造成這名媽媽的不舒服，他們深感抱歉，但在孩子發出聲音時，同時間用餐的顧客同樣感到不開心，希望這名媽媽以後用餐時，能事先告知店家，並將孩子安撫好，這樣也能讓孩子在有更多安全感、更多愛的環境下成長。

店家的聲明曝光後，立即有許多網友留言力挺，「支持店家！優質店家加油」、「這麼友善的餐廳我本來都不知道，一定要去捧場」、「服務很棒加油！辛苦大家了」、「惡意民眾隨波逐流，惡意搞負評。人家店家開業辛苦，支持店家，繼續服務大家」、「這麼棒的店家，一定要支持一下。」

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