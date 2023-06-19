新北男女爆衝突！她電話撂2人衝現場助陣　狂噴辣椒水這下慘了

記者張君豪／台北報導

13日清晨5時許，新北市汐止區樟樹一路119巷口發生一起男女酒後衝突互毆事件，在場的黃姓女子因不滿酒後遭對方攻擊，隨即打電話撂人到場助陣，稍後黃女友人楊男、陳女到場，並下車與對方發生衝突，楊男直接拿出辣椒水噴灑助陣，所幸警方到場即時化解這場酒後衝突。



▲汐止發生酒客肢體衝突，警方將撂人到場噴灑辣椒水的3人依法送辦。（圖說下同／記者張君豪翻攝）





警方到場發現現場瀰漫辣椒水刺鼻味道，經詢問發現原來是黃女（24歲）與曾男（25歲）兩人因酒後發生口角衝突，雙方推擠拉扯後黃女打電話撂人到場助威，黃女友人楊男（24歲）與陳女到場助陣，兩人下車後楊男就拿出辣椒水朝對方噴灑、警員問他為什麼要噴辣椒水，楊辯稱要阻止兩邊打起來，警到場控制住場面後將雙方帶回。

汐止警方當場查扣辣椒水一瓶，雖然雙方互不提告傷害，但因黃女酒後號召友人到場滋事，警詢後將黃女、楊男及陳女等3人依違反刑法妨害秩序罪移送士林地檢署偵辦。

【其他新聞】

►獨／美商富淳驚爆領導狠坑下線！百人被騙2040萬 公司急補破網

►獨／富淳領導坑詐2招曝！拖妻子和小三下水 連中風身障也沒放過

►2人已報案！RISU社團外流私密片 「台版9號房」警擴大偵辦

