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在野聯盟如何組成？　黃暐瀚舉「侯柯配」前提：侯友宜民調衝回30

▲▼侯友宜、柯文哲。（圖／記者屠惠剛、湯興漢攝）

▲侯友宜、柯文哲。（圖／記者屠惠剛、湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選目前呈現三腳督態勢，外界一直在猜測，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲會不會藍白合。對此，媒體人黃暐瀚認為，侯友宜現在民調落居老三，真要堅持「侯柯配」，那也得等幾個月後，侯友宜民調回到第二、衝上30％的時候再來喊合作，比較實在。

黃暐瀚表示，眼前侯友宜民調穩定落後，慣性老三，國民黨主席朱立倫高喊「執政聯盟」，藍營屢屢訴求「六成民意支持政黨輪替」，好像只要柯文哲配合、鴻海創辦人郭台銘歸隊，國民黨就能擁有「六成支持度」，能贏賴清德，也就順理成章，完成政黨輪替。

但黃暐瀚點出，問題是，侯友宜現在民調落後柯文哲約10％，如果真的很想贏賴清德，要努力「下架民進黨」，為什麼就沒想過「柯侯配」或「當副手」，讓「2+3>4」呢？他提到，侯友宜一輩子警察硬漢的形象，是為了國家人民，不要錢、不要命，怎麼現在選舉當前，卻變成「侯友宜勝選」比「政黨輪替」更加重要，如此而為，怎麼可能「感動人心」？

「既然要組聯盟，當然就是合作打怪，硬的坦、奶的補、傷害高的輸出」，黃暐瀚指出，上半年侯友宜民調高於柯文哲的時候，國民黨不也苦口婆心，希望柯文哲能放下小我，一起合作，完成政黨輪替，不要選不贏，又堅持出來鬧，那現在侯友宜民調落後，卻沒有當輔助者的自覺，這個「在野聯盟」如何能組得成？他認為，真要堅持「侯柯配」，那也得等幾個月後，侯友宜民調回到第二、衝上30％的時候再來喊合作，比較實在。

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