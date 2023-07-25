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網預估2024總統「最終得票率」　郭正亮建議：「侯柯」要找共同點

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選白熱化，有網友在PTT上預測，在藍綠白三腳督的情況下，最終得票率是民進黨總統參選人賴清德獲得42％、民眾黨總統參選人柯文哲33％、國民黨總統參選人侯友宜25％，且賴清德將贏150萬票左右。對此，前立委郭正亮24日表示，未來侯友宜跟柯文哲之間，要去找共同點，因為會出現上述結果，就是用現在民調除以100％。

有網友在PTT上，以「2024幾乎結束了」為題發文說，侯友宜被正式提名之後，換侯幾乎是不可能，預估最終比數賴清德42％、柯文哲33％、侯友宜25％，「國民黨基本盤跟極少數鐵猴粉無法棄乾淨，賴神會贏150萬左右」。此外，若鴻海集團創辦人郭台銘參戰，賴清德將更有優勢，預估結果是賴清德36％、柯文哲25％、郭台銘21％、侯友宜18％，而郭柯合作是唯一有5%機會贏賴清德的。

對此，郭正亮昨日在節目《新聞大白話》中表示，會出現賴清德42％、柯文哲33％、侯友宜25％的結果，就是用現在民調除以100％，因為目前加起來還是有未表態的部分，比如說現在表態率是80％，那就是除以0.8，算出來當然是這樣。

郭正亮說，柯文哲與侯友宜目前不會合流，因為他們還沒找到一些共同點。他認為，任何東西要棄保，一定要讓人家覺得他們是立志要做同一件事，要有同一個方向，可是柯文哲到現在還是不願意講「下架民進黨」，還是會說垃圾不分藍綠，那如果不分藍綠，他跟藍是要合什麼？民眾黨要把柯文哲的思想釐清楚，如果垃圾不分藍綠，藍白要怎麼合？政黨輪替是否是最高價值？還是垃圾黨都要下台？但光憑白營不可能當總統。

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