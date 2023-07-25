禿子漢子全代會擁抱促民調回升？　蔡正元：不會！太樂觀了

▲前高雄市長韓國瑜（左）、台中市長盧秀燕（右）、新北市長侯友宜（中）合體。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨全代會23日正式通過提名總統參選人侯友宜，前高雄市長韓國瑜也親自到場力挺，兩人上演和解擁抱戲碼。不過，前立委蔡正元24日卻斷言，侯友宜支持度不會因為擁抱韓國瑜就有向上走的機會，如果侯友宜靠全代會這樣的清明法會，讓國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、韓國瑜這樣的尼姑和尚上台唸唸經，就想保證會神明顯靈，「太樂觀了」。

蔡正元在節目《歷史易起SHOW》中指出，723全代會沒有成功也沒有失敗，「沒有失敗」是指沒有大瑕疵，雖然出席率沒有特別好，但也可以；「沒有成功」是指，如果光靠清明法會就想讓神明顯靈，可能期待太高，他認為，侯友宜支持度不會因為擁抱韓國瑜就有向上走的機會。

蔡正元表示，侯友宜民調向上走，代表民眾黨總統參選人柯文哲支持者轉移，但這可能性是不存在的，因為對於柯文哲支持者，或鴻海創辦人郭台銘的支持者來說，在社會結構上明顯有區隔，互相流動比例不會太高。如果侯友宜靠全代會這樣的清明法會，讓國民黨主席朱立倫、盧秀燕、韓國瑜這樣的尼姑和尚上台唸唸經，就想保證會神明顯靈，太樂觀了。

蔡正元直言，侯友宜本身與國民黨沒有淵源，他與藍綠都有聯繫，但跟國民黨的聯繫就比較沒那麼強，所以他前段時間一直跟國民黨保持一定距離。他說，雖然這次全代會是拉近侯與藍營的距離，但效果會有多大？目前仍在觀察。