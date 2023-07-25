杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風颱風眼清晰，今晨(25日)已達中颱上限，預計今白天到晚間再增強挑戰強颱，氣象局預估最快今下午2點半發布陸警，暴風圈最快明天(26日)上午觸陸，接觸恆春半島，明天到周四(27日)最靠台灣，東部降雨明顯，周四南部降雨也將持續增強。

▲杜蘇芮颱風7/25上午8點半海上颱風警報。（圖／氣象局）

杜蘇芮颱風今(25日)上午8時的中心位置在北緯17.7度，東經124.6度，即在鵝鑾鼻的東南方約610公里之海面上，以每小時15公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時 173公里），相當於15級風，七級風平均暴風半徑280公里，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。

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中央氣象局技正羅雅尹表示，今天上午8點杜蘇芮颱風朝西北轉西北西，接近呂宋島，警戒區範圍包括巴士海峽、東沙島海面，船隻要嚴加戒備。

羅雅尹指出，杜蘇芮颱風眼清晰可見，今天清晨強度增強，已達中度颱風上限，接近呂宋島海面條件有利再增強，不排除增強為強度颱風接近呂宋島北方海面，通過巴士海峽後強度有機會稍減。

▲中央氣象局技正羅雅尹說明杜蘇芮颱風最新動態。（圖／記者李姿慧攝）

至於杜蘇芮颱風路徑，羅雅尹指出，今天颱風朝呂宋島北風接近，預估今天白天到晚間增強為強度颱風，明天通過巴士海峽，往中國前進，明天周三、周四(26日~27日)最接近台灣。

羅雅尹說明，杜蘇芮颱風預計今下午2點半或5點半發布陸警，依據目前預報路徑若沒有變動，最快今天下午2點半發布陸上颱風警報，暴風圈預計明天上午接觸恆春半島陸地，今晚到明天白天維持中颱上限到強颱，但進入台灣西南海面條件不力發展，強度將逐漸減弱。

今(25)日台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，目前基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海已有長浪，東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有6米以上浪高。

今(25日)晚至明(26)日新竹以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，今日白天起新竹以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及金門易有8至9級強陣風。



