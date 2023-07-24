要外送員代墊4千遭識破　新北女拔腿跑…他拿榔頭追上壓制也挨罰

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名外送員日前接到訂單收取貨品，到場時委託送貨的女子要求他送一只牛皮紙袋，並請代墊4000元，貨物到達後會退還他現金，外送員認為女子根本詐騙，除了拒絕收件外，還要求打開牛皮紙袋，女子不從拔腿就跑，外送員竟拿置物箱內榔頭追上壓制她，警方到場發現紙袋內僅有一捲衛生紙，訊後將女子依詐欺罪送辦，外送員則依社秩法裁罰。

▲穿著國旗T恤的李女拿紙袋要外送員送貨，並請求代墊4000元 。（圖／翻攝爆料公社，下同）

21日晚間9時許，47歲高姓男外送員接收到訂單，到新店區民權路、溪園路口收取貨物，到場後38歲李姓女子拿一只牛皮紙袋交給他，並請他先代墊4000元，表示貨物到達收件人手中後，將會退還他代墊款項，外送員認為這手法根本在詐騙他，拒絕收件，並要求李女打開紙袋，查看是否是違禁品，不然就不報警。

李女見東窗事發，立即轉身拔腿跑，外送員隨即從機車置物箱內拿出一把榔頭追上去，將李女壓制在地，警方到場將紙袋打開，發現僅有一捲衛生紙及4個牛皮紙袋，並無違禁品，李女自稱在網路上找賺外快機會，一名網友請他幫忙寄件，但對細節卻交代不清，訊後將女子依詐欺罪送辦，外送員依違反社會秩序維護法裁罰。

▼外送員識破李女是詐騙要求打開紙袋 。（圖／翻攝爆料公社）

▼警方到場檢視牛皮紙袋 。（圖／記者陳以昇翻攝）