陳建州改告刑事　律師揭3錯誤預言「大牙連勝」

記者黃翊婷／綜合報導

陳建州（黑人）與妻子范瑋琪昨日（24日）聯合撤回民事訴訟，改對大牙（周宜霈）提出刑事誹謗告訴。「黑心律師」楊律師認為，黑范夫妻總共委任3位律師，連續寫了2份書狀都有錯誤，例如這份民事撤回起訴狀就有3點錯誤，包含忘了聲請退費等等，他之前曾公開預言民事訴訟「大牙必勝」，「現在我敢再公開預言接下來的刑事『大牙連勝』。」

▲陳建州（左）對大牙（右）撤回民事訴訟。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州、大牙）

陳建州上個月遭大牙控訴性騷擾，他與妻子范瑋琪聯合發出律師聲明，表示將提起民事訴訟，同時求償1000萬元、要公開道歉，掀起社會大眾熱議。然而，陳建州卻在24日撤回民事訴訟，改提出刑事誹謗告訴，再次引發各界關注。

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「黑心律師」楊律師24日晚間在臉書發文分析，6月28日民事起訴狀與7月20日民事撤回起訴狀的律師名字不同，而且分屬不同事務所，代表黑范夫妻換了新律師，但他們大概沒料到，總共委任3位律師且連續寫了2份書狀，卻都錯誤百出，首先，書狀只需要一個抬頭，既然左上角已經寫上大大的「民事撤回起訴狀」，右上角就不用再寫小小的「民事撤回起訴狀」，他建議刪除後者。

▲大牙PO出黑范夫妻的撤訴書狀。（圖／翻攝自Facebook／大牙）

第二，楊律師指出，依《民事訴訟法》第262條規定，只有原告能撤回起訴，效力視同未起訴，法官不用裁判，但如果是「聲請」就需要法院同意，而且把聲請及撤回都當成動詞也不合文法，所以只要用原告的名義撤回起訴即可，不必用聲請人的名義向法院聲請撤回起訴，「建議把『聲請人即原告』修改為『原告』，並建議把『為聲請撤回起訴事……』修改為『為撤回起訴事』。」

第三，楊律師表示，黑范夫妻請求賠償1000萬元，依法要預繳10萬元裁判費，依《民事訴訟法》第83條規定，撤回起訴後得在3個月內聲請退還三分之二的裁判費，也就是說可以退6萬6666元，但這份書狀忘了聲請退費，因此，律師還要再寫第二份書狀聲請退費，「好的律師要幫客戶省錢，也要為自己省下寶貴的時間。」

楊律師直言，自己之前就曾公開預言民事「大牙必勝」，現在他敢再次公開預言，「接下來的刑事『大牙連勝』。」