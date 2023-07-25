黑人改告大牙刑事　律師曝3原因「不只為了省錢」

記者黃翊婷／綜合報導

藝人大牙（周宜霈）上個月發文控訴黑人陳建州性騷擾，遭提告求償1000萬元，如今陳建州撤回民事訴訟，改告刑事誹謗，再次掀起各界討論。律師「法老王」王至德列出3點原因，其中他認為比較有可能的策略是「免裁判費」，不僅省錢，還可以達到更大的威脅效果，而且現在如果不撤回民事訴訟，就算以後刑事的部分起訴，也不能再提起刑事附帶民事訴訟。

▲大牙（左）指控陳建州性騷擾，黑范夫妻則決定對她提告。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州、大牙）

陳建州上個月遭大牙控訴性騷擾，他與妻子范瑋琪隨即聯合發出律師聲明，表示將提起民事訴訟，同時求償1000萬元、要公開道歉，掀起社會大眾熱議。然而，陳建州卻在24日撤回民事訴訟，改提出刑事誹謗告訴。

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律師「法老王」王至德24日在臉書發文分析，陳建州撤回民事訴訟可能有3種原因，第一是減少損失，或許他原本是想嚇退後面想要出來Me Too的被害人，發現沒用之後，就想快點撤告拿回三分之二的裁判費。

第二是有把握告贏，王至德提到，陳建州可能很有把握可以告贏，所以想專心告刑事，後續也能以「偵查不公開」為由，表明不方便表示意見，這樣就可以很長一段時間都不用面對媒體追問。

▲大牙PO出黑范夫妻的撤訴書狀。（圖／翻攝自Facebook／大牙）

第三是免裁判費，這也是王至德認為最有可能的策略，因為直接提民事訴訟要付裁判費，請求金額越高，裁判費就越高，但如果是提起刑事訴訟，一旦檢察官起訴了，再提起刑事附帶民事訴訟，就算想要求償100億也不用繳裁判費，不僅省錢，還可以達到更大的威脅效果。

王至德指出，如果現在的民事訴訟不撤回，萬一刑事的部分起訴了，也會因為一事不再理的規定，導致無法再提起刑事附帶民事訴訟，所以陳建州的律師自然要先把現在的民事訴訟撤回。

最後，王至德還提到，陳建州更換律師，有可能是民事律師覺得提告刑事不會成立，因此主動退出，但也有可能是陳建州覺得新律師比較會處理刑事案件才更換，「不過不管是什麼原因，黑人提告刑事的部分肯定是要另外花一筆律師費的，感謝黑人為律師產業盡一份力！」