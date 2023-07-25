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人夫見「車窗有水珠」咬定妻偷人　離婚逼淨身出戶！真相驚天反轉

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲人夫見「車窗上有水珠」咬定妻子偷吃，結局大逆轉。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

中國一名40歲龍姓女子與吳姓丈夫結婚18年育有1子1女，2人白手起家經營砂石場，從無到有打拚賺進千萬家產，在外人眼中是幸福美滿的家庭，不料今年初她的丈夫回家時，看見車窗有水珠後突然大怒，認為她與其他男人車震，亂搞婚外情，氣得堅決提出離婚，要求她淨身出戶，不料結局竟神逆轉。

根據《湖南都市》報導，吳男表示，他今年春節初六（1月26日）從外地回家，前往砂石場查看廠區的監視器影片，發現妻子疑似與另一名陌生男子待在車內，且車窗上有一層霧水，因此認為妻子跟別的男人發生婚外情，還說「天氣這麼冷，如果沒有人在車裡做劇烈的運動，怎麼會有水珠！」

▲▼發現車窗有水珠…2寶爸咬定妻偷吃　秒提離婚讓她「淨身出戶」真相超可惡。（圖／翻攝自微博）

▲▼發現車窗有水珠…2寶爸咬定妻偷吃　秒提離婚讓她「淨身出戶」真相超可惡。（圖／翻攝自微博）

▲吳男因為車窗上有水珠，認定妻子有婚外情。（圖／翻攝自微博）

龍女面對吳男的指控十分傻眼，自己每天在家照顧孩子，還要到砂石場處理業務，根本沒有外遇心思與時間，且監視器影片的畫質相當模糊，根本無法證明影片中的女子就是她，但不論她怎麼解釋，吳男就是一口咬定她有外遇，甚至把她趕出家門，把住家大門及窗戶的鎖全部換掉，堅決提出離婚，要求她淨身出戶。

吳男的狠心讓龍女相當傷過，沒想到不久後劇情卻大逆轉，原來兒子某日告訴她說「有一位阿姨這些天一直在逼爸爸離婚」，她才驚覺根本是吳男有外遇才想要離婚，調查後也在吳男的電腦中發現吳男與陌生女子親密的照片，氣得前往砂石場找吳男當面對質。

吳男面對質問依然不肯退讓，不過在對質的過程中，他的手機突然響起，但他卻掛掉不敢接，面對龍女的質問「是不是那個女人打來的，你為什麼不敢接啊」，他只辯稱是一般的異性朋友。這次對質後，龍女開始懷疑，監視器影片中的車震男女，就是吳男與他的外遇對象，2人根本是串通要把她趕走。

龍女後來藉由跟蹤丈夫，知道了丈夫的外遇對象李姓女子的住處，氣得上門與李女理論，雙方甚至因此大打出手，最後2人都被帶回警局，而匆匆趕來的吳男聽到李女被打，情緒顯示十分憤怒且向她表明一定要離婚，她才心死決定放棄這一段婚姻，「他太無情了，我為他付出的一切太不值得了」。

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