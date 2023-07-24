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人妻暈船代價大　「假整形醫」稱病詐40萬再逼上床18次

▲桃園市1名人妻今年7月間在家中用電腦時驚見夫夫與徐姓女子自拍大量性愛影片，盛怒下對徐女提告求償80萬元獲准。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲孫姓男子佯裝醫師騙得人妻的心，再以生病為由詐財，最後以情緒勒索的方式逼人妻上床。（示意圖／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

孫姓男子佯裝成整形外科醫師，對1名已婚女子展開熱烈追求，人妻一時情不自禁陷入婚外情，還借款40萬5000元給孫男去治療大腸癌等病症，人妻很快就清醒想斷了這段孽緣，孫男竟然傳送槍枝照片，揚言自殺，人妻不勘情緒勒索，被迫再見孫男18次並發生關係才報案，台北地檢署依妨害性自主、詐欺等20罪起訴孫男。

現年35歲的孫男曾在2019年間，偷走同居女友的CHANEL CLASSIC FLAP以及現金英鎊25元，因承諾願意賠償，獲判緩刑確定。2022年5月間，孫男因故認識已婚人妻後，明知自己沒有醫師資格，佯稱自己是整形外科醫師，曾在台大和馬偕醫院工作過，藉此塑造自己的社會地位及優渥薪資等假象。

女生,正妹,OL,公主,人妻（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲人妻想中斷不倫戀，卻遭恐嚇要殺害她的配偶，公布婚外情關係。（示意圖／stocksnap）

人妻對多金的孫男猛烈追求一時失控，很快跌入愛情陷阱而與孫男發生性關係，後來孫男佯稱自己罹患大腸癌，正在接受治療，收入銳減，人妻因而借了孫男40萬元，另外又因孫男稱有脊椎疾病，需要電療費用，再借了5000元給孫男。

其實人妻再首次借款之後，就開始覺得懊悔，不願再繼續這段畸戀，傳微信給孫男「你可以還我40萬元嗎？我們先冷靜一下」，「我覺得你一下子太侵犯我的生活了」，「太快了我不太舒服」，「一下子一天兩個都跑來跟我說你到處講你是我男友」，「你真的有顧慮我感受嗎？」

▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲人妻最後選擇向丈夫坦白並報警抓走孫男。（示意圖／123RF）

孫男發現人妻有意疏遠，心有不干，用各種通訊軟體，傳送文字或語音訊息，揚言如果人妻離開，他就要去自殺，還要把這段婚外情講出去，甚至先後2次傳送槍枝照片給人妻，人妻接受許多丈夫可能遭殺害，自身名譽可能受損的心理壓力後，不得不因內疚、畏懼，勉強再跟孫男約會。

直到2023年1月18日，人妻先後已經因為遭受威脅，被迫和孫男發生18次性關係，再也無法受孫男無止盡的情緒勒索，決定向丈夫坦承自己的不忠，並報警處理，檢察官調查後，認定孫男涉犯2次詐欺取財，18次強制性交，依法起訴，除請求法院依20個犯行分論併罰，並依累犯規定加重其刑。

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