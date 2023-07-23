半年偷吃1男1女還找偽娘！工程行老闆直喊精蟲衝腦　妻怒休夫

▲台中一名工程行老闆和妻子分居頻頻外遇，後還上網徵求「偽娘」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中女子小芳(化名)和丈夫阿鴻(化名)分居兩地，卻發現阿鴻在半年內不只偷吃別的女人，還和兩人共同好友許男關係曖昧，她為了維持婚姻勉強原諒，阿鴻卻進一步開工程行聘請許男當會計，還指責她別「發神經」。最後小芳發現阿鴻在推特上追蹤一堆「偽娘」，還在上面喊「有沒有偽娘可以約啊？精蟲上腦囉！」，終於心灰意冷訴離。法官認為，雙方都沒有維持婚姻的意願，判准離婚。

小芳主張，她和阿鴻結婚14年育有一子，本來生活平淡安穩，但自阿鴻2016年因工作搬到台中獨居，隔年7月她就接到阿鴻的蕭姓「女友」來電，蕭女還提供對話訊息，顯示阿鴻不僅稱呼她「老婆」，還色問「妳沒穿衣服的照片嗎那我要看」，她才知道阿鴻在外佯稱單身，欺騙女人和他交往，瞬間感到晴天霹靂。

小芳表示，她和阿鴻攤牌後，阿鴻保證絕不再犯，不料婚姻勉強維持不到半年，阿鴻又對她表示在跟兩人都熟的許姓男子交往，她到許男臉書一看，得知阿鴻和許一同去採草莓，還到遊樂園約會，讓她二度受到打擊。這次阿鴻原不願答應分手，還說「我沒有辦法丟下他不管」，最終才答應不會再搞外遇。

然而，阿鴻仍持續和許男來往，開設工程行時，還不避嫌聘請許男擔任會計，更指責她在「胡思亂想」、「發神經」。直到前年5月，她無意間發現阿鴻的推特，驚覺阿鴻從2018年11月就持續追蹤多名「偽娘」（女裝打扮之男性），還發言問「台中有沒有偽娘可以約啊？精蟲上腦囉！」，讓她看了心灰意冷，覺得婚姻再也維持不下去，希望能訴請離婚，另請求孩子撫養費每月9900元，及阿鴻以她名義貸款買車等費用72萬餘元。

全案審理時，阿鴻否認外遇，指和蕭女、張男都是普通朋友，儘管小芳一再醋意大發吵架，他仍對小芳表示「妳是我的最愛」，更能證明他深愛妻子，但前年他想回家卻被小芳拒絕，讓他內心悲痛不已，今年2月他回家拿東西，更發現小芳已經搬家了，如果婚姻破裂，小芳也有責任。

法官檢視相關證據，夫妻倆確曾因阿宏是否應該和蕭女發展婚外情，發生爭執。另許男曾傳訊表示「小芳姐，妳就原諒阿鴻哥吧」、「我一開始真的沒想到會走到那樣關係」，而小芳也質問阿鴻「感情沒有3人行的」叫他選一個，阿鴻則回「他(許)為了我什麼都沒有了，我可以在這個時候不管他嗎」，可證阿鴻屢屢發展婚外情，和許男也有曖昧。

法官認為，前年5月小芳看到推特，就不再去找阿鴻，阿鴻雖稱不想離婚，也只偶爾回家，連小芳搬家都不知道，更在審理期間找2個朋友到小芳工作地點找她，表示想談離婚，但不想經由訴訟程序，既然雙方都沒有維持婚姻意願，判准離婚，小孩由小芳擔任主要照顧者，許男每月需付扶養費9900元。另車貸部分並無證據，駁回請求。全案還可上訴。