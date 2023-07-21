老婆筆電自動備份跳出「綠光合照」　夫怒告小王討50萬

記者黃翊婷／台北報導

陳姓人夫2021年7月間懷疑妻子外遇，雙方為此分居至今，2022年8、9月間妻子請他幫忙將筆電帶到公司，沒想到開機充電時，自動備份竟然出現妻子與林姓男子的合照，他一氣之下決定對林男提告求償50萬元。不過，台北地院法官審理後，判林男應賠償6萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲陳男意外在妻子的筆電中發現外遇鐵證。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳男在判決書中主張，2021年7月間妻子說謊找藉口要外出，兩人因此發生爭執，妻子坦承正在與其他男人交往，夫妻倆為了此事分居至今；2022年8、9月間，妻子請他幫忙把放在家中的筆電帶去公司，開機充電時，筆電進行自動備份，結果意外被他看到妻子與林男的親密合照。

陳男表示，當下他馬上查看筆電的最新照片，發現妻子和林男從2021年8月起開始拍攝交往親密合照，讓他大受打擊，憤而決定對林男提告求償50萬元。

而對於上述指控，林男經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台北地院法官認為，陳男的配偶權受到侵害，自然可以依法請求賠償精神慰撫金，但考量到此事造成的實際加害情形、當事人痛苦程度、雙方經濟收入等因素，最終裁定林男應賠償6萬元較為適當，超出此部分的請求則為無理由，不應准許，全案仍可上訴。