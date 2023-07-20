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社會 社會焦點 保障人權

控小三登門嗆「不被愛的才是第三者」　正宮1原因輸了

記者黃翊婷／綜合報導

王姓女子不滿賴姓女子與丈夫交往，分手之後又再度復合，甚至侵門踏戶向她嗆聲，「不被愛的，才是第三者」，還在臉書張貼與丈夫在外吃飯的合照，並留言「從今以後，多多指教，老公」，讓她大受打擊，憤而決定提告求償60萬元。然而，桃園地院法官審理後，由於王女無法證明賴女與丈夫交往時，是否知道男方已婚，最終並未採信她的說詞，裁定駁回。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲王女指控賴女明知丈夫已婚，仍執意交往，但最後被法官判決敗訴。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

王女在判決書中主張，和丈夫是在2014年間結婚，2022年9月上旬她發現丈夫和賴女在LINE中有親暱對話，詢問之後，丈夫坦承外遇，她要求丈夫與賴女協商分手，在兩人分手之前，自己先返回娘家居住。

王女接著指出，在丈夫聲稱已經分手之後，她便搬回夫妻倆的住處，沒想到返家才5天，就抓包丈夫仍然持續與賴女保持聯繫，賴女甚至侵門踏戶來嗆聲，「不被愛的，才是第三者」，然後丈夫就和賴女一起搬出去，在外租屋同居；此外，賴女還曾在臉書張貼在外吃飯的合照，留言「從今以後，多多指教，老公」，並將文章連結傳給她，同時間丈夫也拿著擬好的離婚協議書要求簽字，讓她大受打擊，憤而決定對小三提告求償60萬元。

面對上述指控，賴女辯稱，是王女的丈夫主動接近自己，交往至今均謊稱單身，身分證配偶欄也經過變造，是空白的，直到男方謊稱王女死賴在家中，她陪同前往一探究竟，才知道男方根本就是有婦之夫，「我一直提出分手，但他情緒不穩還威脅我」，之後就未再有聯繫，兩人沒有同居過，她也沒有要求男方拿離婚協議書給王女。

桃園地院法官認為，這起案件的爭點在於賴女是否知悉男方已婚，仍執意交往。對此，陳姓證人雖然證稱賴女友跑到王女家嗆聲、逼迫男方拿離婚協議書回去簽名，後來卻又改口說這一切都是聽王女說的，自己並非親自見聞。

而在王女丈夫的信件中，他聲稱是在2021年年中開始與賴女交往，起初對方並不知道他已婚，後來知道了，算是勉強維持在一起，條件是要在2022年初離婚，之後斷斷續續將期限延到同年9月，後來就很少聯絡，因為他始終沒有離婚。

法官認為，王女的丈夫在信中沒有給出有說服力的細節，也沒有提到賴女跑到住處嗆聲、逼迫拿離婚協議書簽名等事情，加上他本人因故沒有到庭作證，僅憑信裡的陳述，實在難以令人信服，而另一名證人的證詞也不是親自見聞，最終不採信王女的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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