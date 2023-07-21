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大陸 大陸焦點 特派現場

公司門口割喉妻子！他當著女兒面「瘋狂捅刺20多刀」家屬淚求嚴懲

▲▼ 長沙一男子當街捅妻20多刀。（圖／翻攝自正觀新聞）

▲賀男當街殺人。（圖／翻攝自正觀新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南長沙10日發生一起血腥殺人案件，一男子在某企業門口，當著女兒的面，當眾割喉妻子。 20日下午，死者的姊姊受訪稱，行兇者是她的賀姓妹夫，兩人結婚18年期間，男方兩次出軌，近期妹妹收集了賀男涉嫌重婚的證據並將他告上了法庭，本來將於7月12日開庭，但沒想到7月10日發生了慘案。

據《正觀新聞》報導，姊姊表示，妹妹與妹夫賀男2005年結婚，次年生了一個女兒，但在婚姻關係存續期間男方兩次出軌不同的女性，期間男方還曾三次向法院提起訴訟離婚，但作為過錯方均被法院駁回，「第一次男方出軌後，因為想給女兒一個完整的家，我妹妹就沒有接受離婚」，沒想到男方之後肆無忌憚，再次出軌。

「這幾年他們夫妻雙方很少見面，今年六月份，我妹妹收到消息，聽說男方在外面又有了小三，還舉辦宴席生了孩子，這觸及到我妹妹的底線了，她就跑去小三的房子裡收集證據，準備以重婚罪起訴男方」，姊姊表示，妹妹去收集證據的當天晚上，賀男跑回家與妹妹發生衝突，並對她實施了毆打，「當時我妹妹報警了，還做了傷情鑑定。」

▲▼ 長沙一男子當街捅妻20多刀。（圖／翻攝自正觀新聞）

▲此前，死者被丈夫毆打的傷情鑑定。（圖／翻攝自正觀新聞）

受害人的弟弟表示，案發前姊姊已經收集了很多賀男出軌、重婚的證據，其中就有賀男和出軌對象的婚紗照。

「事發當天，我外甥女放暑假回家沒見到媽媽，然後賀男問她如果父母離婚要跟誰，我外甥女回答要跟媽媽，賀男就讓她滾出去，她出門後聯繫了我妹妹」，姊姊透露，接到女兒的電話後，妹妹讓女兒先到公司找她，等她下班，「我外甥女拖著行李箱去了，誰知道賀男就跟著她一起到了公司門口，我妹妹下來接女兒，連救命都沒來得及喊一聲就被賀男用刀割了喉，當時外甥女還拿行李箱砸她爸爸也阻止不了。」

據家屬表示，受害人張女被捅了20多刀，當場死亡。據家屬提供的通知書顯示，7月11日，賀男因涉嫌故意殺人罪被刑事拘留，「現在案件已經到了檢察院階段。」姊姊及家屬們均表示，希望賀男能夠得到嚴懲。

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