彈藥庫爆炸2人斷手　「漢光演習」近7年10官兵殉職

▲564旅一輛CM11戰車翻覆，造成4人死亡。（圖／陸軍司令部提供）



記者林彥臣／綜合報導

國軍2023年「漢光39號演習」24日起至28日進行實施演練，首日就發生基隆陸軍六軍團三支部「祥豐營區」彈藥庫爆炸，造成2名士兵幾乎斷手，另有7人輕傷。事實上，過去7年來，漢光演習已經造成4次死亡事故，造成10名官兵殉職。

2016年8月16日「漢光32號」預演，陸軍564旅一輛CM11戰車疑似煞車故障而無法操控履帶，翻覆落入屏東恆春鎮網紗溪，造成中尉排長吳得瑋、下士副車長陳秉逸、一兵裝填手張志偉、安全軍官陳世坤4人殉職。

▲空軍司令部舉行飛官吳彥霆公祭典禮。 （圖／記者歐昶廷攝）



2018年6月4日「漢光34號演習」，F-16飛官吳彥霆從空軍花蓮基地起飛，模擬對基隆港發動空襲，因為遭遇雲層，以及戰管人員溝通疏失，墜毀在新北市瑞芳區五分山。

2020年7月3日「漢光36號演習」，海軍陸戰隊99旅步二營在高雄市左營區「桃子園」海灘執行「聯合登陸作戰」預演，其中一艘特戰突擊橡皮艇疑因海象突變，導致翻覆，艦上7官兵落海，造成上士陳志榮、上兵蔡博宇身亡，重傷的中士阿瑪勒．道卡度經過76天的搶救，也宣告不治身亡。

▲陸軍航特部601旅為殉職飛官在「龍城」基地舉行聯合公祭儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）



2020年7月16日「漢光36號演習」，陸軍航特部601旅一架OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機由新竹機場起飛，準備返回桃園市龍潭區的駐地時，故障墜毀於機場內，造成駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉2員不幸殉職