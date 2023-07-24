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漢光演習39年發生14起意外　29人受傷、15人死亡

▲▼金門漢光演習。（圖／記者葉建雄攝）

▲漢光演習自1984年開始舉行，至今已進行39次。（示意圖／記者葉建雄攝）

記者江采蓁／綜合報導

漢光演習自1984年開始舉行，當年代號即為「漢光一號演習」，至今每年舉行一次，今年為「漢光39號演習」，演習中也發生不少令人遺憾的意外，《ETtoday新聞雲》也整理了39年來（截至2023年7月24日）發生的所有意外，共14起，造成29人受傷，15人死亡，1人失蹤。

1994年9月7日「漢光11號演習」

工蜂火箭進行實彈射擊時，一名丁姓士兵因不小心誤觸發射，導致其他4名士兵當場被炸傷，所幸送醫後，皆無生命大礙。

1994年9月27日「漢光11號演習」第二次預演

屬海軍成功號巡防艦進行射擊時，意外擊落民間的金鷹航空機，造成4名機員不幸死亡。

2001年3月23日「漢光17號演習」

陸軍8軍團戰車進行炮火射擊時，意外打中掩體，一位士兵的喉部遭石塊重擊，受到重傷。

2006年7月20日「漢光22號演習」

演習中一枚飛彈意外掉落在距離時任總統陳水扁的觀禮台前數百公尺海面上，所幸無人傷亡。

2007年5月11日「漢光23號演習」

演習中一架空軍F-5F戰機墜毀於湖口營區，造成4人死亡、9人受傷，為傷亡最慘重的一次意外。

2007年5月23日「漢光23號演習」

演習結束後，有一枚紅磷彈意外遺落在屏東車城金沙崙海灘，意外炸傷3名抓螃蟹當地居民。

2010年4月12日「漢光26號演習」

演習結束後，一名砲運彈手的簡姓士兵落海失蹤，後查出同艦幹部謊稱全員到齊，事後監察院予以糾正。

2016年8月16日「漢光32號演習」

一輛CM-11戰車墜溪，造成3人死亡，1人重傷。

2016年8月22日「漢光32號演習」

陸軍8軍團悍馬車翻落邊坡，所幸相關人員無人身亡，僅受傷。

2018年5月18日「漢光34號演習」

一名傘兵秦良丰跳出運輸機後，主副傘張開不全，導致他自1300英呎高空墜落，重傷送醫一度癱瘓，目前持續復健，如今已可行走，堪稱奇蹟。

2018年6月4日「漢光34號演習」

一架空軍F-16戰機於新北瑞芳墜毀，事後找到飛官吳彥霆遺體，釀成1人死亡。

2020年7月3日「漢光36號演習」

海軍陸戰隊99旅膠艇翻覆，造成2死1傷，兩名軍人蔡博宇、陳志榮經送醫急救無效，事後一名事後楊姓少校教官自責輕生。

2021年8月31日「漢光37號演習」

一架F-16V編號6829雙座艙戰機疑受大雨影響，降落屏東機場跑道時，突衝出跑道，戰機首插進土裡，所幸無飛行員受傷。

2023年07月24日「漢光39號演習」

一名許姓官兵執行彈藥技術檢查作業時，一枚120公厘迫砲彈不明原因發生爆炸，造成9人受傷送醫，其中2人重傷。

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